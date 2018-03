Filtran imágenes de Angelina Jolie en video porno (Fotos)

Aparecen las primeras fotos del polémico video de Angelina Jolie.

Una revista de circulación internacional publicó las primeras imágenes de un polémico video, donde se puede ver a la actriz Angelina Jolie desnuda, con cintas de aislar en los pechos y un collar de perro.

En días anteriores, la revista “The National Enquirer” indicó que existía una película pornográfica de la actriz, la cual apenas comenzaba a circular por los medios; sin embargo, la revista “Star Magazine” publicó algunas de las fotos donde se le observa a la actriz desnuda y con diversos accesorios masoquistas.

De acuerdo con la misma publicación, estas imágenes las entregó una antigua amiga de la actriz, a quien conoció después de rodar la película “Inocencia interrumpida”.

Pero, más allá de las fotografías, la misma fuente aseguró que hay un video de alto contenido pornográfico, donde aparece Angelina con cuatro hombres, con los cuales tiene sexo, además de consumir sustancias prohibidas.

El actor Brad Pitt, su pareja, ofreció pagar hasta $10 millones para que no salieran a la luz pública las imágenes con tal de que sus hijos mayores Maddox y Pax, de 11 y nueve años, no se vean afectados y no tengan acceso al material.

Al parecer, los esfuerzos de Pitt por mantener a raya el pasado de excesos y adicciones de su esposa, hoy madre de sus seis hijos, fueron en vano.

