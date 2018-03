En el Atlas ya surge el nervio

Aunque Tomás Boy afirma que partido ante el Querétaro 'no es determinante'

GUADALAJARA, México.— Para el técnico del Atlas, Tomás Boy, el partido ante el Querétaro no es determinante para la salvación en la lucha por no descender, pero que hay características especiales que hacen que dicho duelo sea el más esperado por los involucrados en la permanencia.

“No puedo decir que es una final, lo que sí es que un partido con circunstancias muy especiales porque ambos equipos estamos muy ansiosos de que podamos enfrentarnos, medirnos en las posibilidades a futuro, no creo que sea determinante, pero sí es un paso muy importante y nosotros estamos trabajando duro para pasar este partido”, expresó.

Por lo anterior, el estratega de los Zorros confesó que hay nerviosismo por encarar este partido, ya que hay factores externos que envuelven al juego.

“Son normales los nervios, no hay nada que decir, hemos sido favorecidos o por buenos arbitrajes o por malos arbitrajes, hemos anotado un gol en offside, ellos también anotaron uno en offside, no me preocupa”, señaló.

“Me ha tocado varias veces defender intereses como éste que estoy defendiendo y siempre pasan cosas, se buscan todos los recursos para poder superar los obstáculos, en el tema nuestro vamos a ir completamente desde el punto de vista deportivo, pero he oído por ahí que a lo mejor no dejan entrar a nuestra barra, son cosas que no están a mi alcance, el apoyo del público siempre es importante, pero nosotros tenemos que jugar con personalidad ese partido”.

Sobre el viaje que planea hacer la afición a Querétaro pese a las amenazas de la directiva de los Gallos Blancos de no dejarla entrar, Boy mencionó que es importante que su gente los acompañe.

“Yo no le puedo pedir nada a la afición [que no vaya], la afición hace lo que tiene que hacer. Estamos encantados con el apoyo, pero no podemos hacer nada en otros lados. Es importante que estén ahí”.

Por su lado, el delantero Isaac Brizuela consideró que no pueden caer en exceso de confianza ante Querétaro, más allá de que llega con cinco partidos sin ganar.

“No hay que esperar a un Querétaro que se sienta desmotivado, al contrario, será muy importante, es un torneo muy competitivo donde se pueden dar sorpresas y hay que estar preparados”, dijo.