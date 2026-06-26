¿Puede haber un nuevo terremoto en Venezuela? Qué dicen los expertos

En medio de las intensas labores de rescate para hallar sobrevivientes y las campañas humanitarias, después del doble sismo registrado en Venezuela, hay una pregunta que sigue abierta: ¿puede haber un nuevo terremoto?

Expertos en actividad sísmica citados por el El Confidencial señalan que la ciencia no cuenta con herramientas que puedan predecir el día, la hora y mucho menos el lugar exacto de un nuevo terremoto.

En un esfuerzo por obtener respuestas, lo único que pueden hacer los organismos especializados es monitorear la actividad de las fallas geológicas, analizar el comportamiento de las réplicas y estimar ciertas probabilidades de actividad sísmica. Sin embargo, esta tarea es más efectiva después de un terremoto importante.

Agencias como la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) se encargan de realizar esos monitoreos. De hecho, constantemente reportan sobre actividades sísmicos, locales e internacionales, que para muchas personas llegan a ser totalmente imperceptibles.

Si echas un vistazo a cada sitio web te darás cuenta de que el planeta prácticamente nunca deja de temblar. Es como que el viento, los volcanes o las olas del mar.

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¿Es normal que ocurran réplicas?

Después de un terremoto de magnitud considerable, como los de 7.1 y 7.5 registrados en La Guaira, Venezuela, lo más habitual es que se produzcan numerosas réplicas durante las horas, días e incluso semanas posteriores.

Los especialistas explican que estos movimientos indican que la corteza terrestre libera tensiones y busca un nuevo equilibrio tras el desplazamiento de las placas tectónicas.

En la mayoría de los casos, las réplicas son de menor intensidad que el sismo principal. Sin embargo, algunas pueden alcanzar magnitudes importantes y sentirse con fuerza, especialmente si ocurren cerca de zonas pobladas.

Por tales motivos, los organismos de protección civil suelen mantener la vigilancia durante varios días después de un terremoto significativo. Al tiempo, las agencias especializadas en actividad sísmicas aumentan las alertas y reportes para ayudar con la situación en tiempo real.

La historia confirma que los terremotos seguirán formando parte de la realidad venezolana

A lo largo de su historia, Venezuela ha experimentado terremotos que dejaron una profunda huella. Entre los más recordados figuran el terremoto de Caracas de 1812, el sismo de San Narciso de 1900, el terremoto de Caracas de 1967, el de Cariaco de 1997 y el registrado frente a las costas de Sucre en 2018.

Estos antecedentes muestran que la actividad tectónica forma parte de la geología del país y que nuevos terremotos continuarán ocurriendo en el futuro, aunque sea imposible determinar cuándo.

Tras los sismos registrados en La Guaira, los especialistas recomiendan mantenerse informados únicamente a través de organismos oficiales, atender las indicaciones de protección civil y estar preparados ante posibles réplicas, recordando que la prevención sigue siendo la medida más efectiva frente a un fenómeno natural que no puede evitarse.

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