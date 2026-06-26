Quién es Yorgelys Delgado y por qué es tan comentada tras los terremotos en Venezuela

En medio de la emergencia nacional por los terremotos en Venezuela, que ya ha dejado más de 580 muertos y miles de heridos y desaparecidos, el nombre de Yorgelys Delgado se ha vuelto tendencia. Se trata de una querida actriz y animadora venezolana que habría fallecido en medio de la catástrofe.

Distintos medios locales e internacionales señalan que la famosa de 45 años sigue desaparecida tras el derrumbre parcial del edificio Coral Beach, donde reside en el estado de La Guaira.

Incluso, algunos portales como TV Azteca y El Espectador de Colombia titulan que Yorgelys Delgado falleció.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram de su hija, Miranda Mijares, fue emitido un comunicado este viernes y aclara que Yorgelys aún no ha sido localizada.

“Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla. Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia”, se lee en el texto, que exhorta a evitar informaciones “que no estén debidamente confirmadas”.

La enciclopedia en línea Wikipedia ha realizado hasta tres ediciones sobre el estatus de vida de Yorgelys Delgado. Este jueves la reportó como fallecida, luego cambió a desaparecida y nuevamente apunta que la animadora nacida en La Guaira murió durante los terremotos que colapsaron el edificio Coral Beach.

La madre de Yorgelys, según las informaciones difundidas en múltiples medios, también desapareció junto a ella.

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La trayectoria de Yorgelys Delgado

Cuando apenas era una adolescente, Yorgelys destacó como actriz, animadora y bailarina en la época dorada de programas infantiles del reconocido canal venezolano Venevisión. Durante los años 90 y principios de los 2000, fue uno de los rostros más queridos de las pantallas.

Junto a otro grupo de famosas de aquella época, como Wanda d’Isidoro, Milena Torres y Patricia Schwarzgruber, Yorgelys Delgado formó parte del programa infantil ‘El Club de los Tigritos’. Seguidamente, animó ‘Rugemanía’ y ‘Atómico’, que mantenían formatos similares.

Dentro de estos mismos espacios estuvo en el elenco de series juveniles como ‘Entre tú y yo’ y ‘De sol a sol’, esta última protagonizada por los cantantes venezolanos Servando y Florentino Primera. En 2009 Yorgelys se retiró del espectáculo y en 2012 se convirtió en madre de Miranda.

Aunque estuvo alejada completamente de las pantallas de televisión, en 2017 volvió a ser tendencia por un video de contenido sexual que se filtró en redes sociales como X (antiguo Twitter). En los múltiples materiales también aparecen el cantante Kent Barry James y la actriz Erika Schwarzgruber.

El fallecimiento de Yorgelys Delgado continúa siendo una incógnita. Vecinos del edificio donde reside confirmaron que quedó atrapada bajo los escombros tras el colapso de la estructura, al igual que otras miles de víctimas que no han sido localizadas.

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