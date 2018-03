Antonio Villaraigosa no competirá por el escaño en el Senado de EEUU

Agradece el apoyo, y dice que quiere permanecer en el estado

@AraceliMartinez

El ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa descartó contender por el escaño que dejará vacante el año que entra Bárbara Boxer en el Senado de la nación.

“Me siento honrado por el apoyo que he recibido para servir en el Senado de los Estados Unidos, pero pienso que la mejor manera de cumplirle a la gente de este gran estado, es donde está mi corazón y mi familia que es aquí en California, no en Washington, D.C“, dijo Villaraigosa en un comunicado.

Y enfatizó: “He decidido no competir por el Senado de E.U., y en vez de eso continuar mis esfuerzos para hacer de California un mejor lugar para vivir, trabajar y criar a una familia. Hemos avanzado mucho, pero nuestro trabajo no está hecho, ni yo tampoco”.

A principios del mes de enero, luego de que la senadora Boxer anunciara que no buscaría la reelección, el ex alcalde dio a conocer en Facebook que consideraba la posibilidad de competir por la curul que quedará vacante.

Durante esas semanas, una encuesta del blog California Majority Report lo colocó al frente de la lista de latinos como el mejor candidato para pelear por el Senado, incluso con más apoyo del electorado latino que la procuradora Kamala Harris, quien anda en plena campaña por el puesto. La bancada latina en la legislatura estatal comenzó también a ejercer presión porque un latino sea el candidato.

Villaraigosa no dio una sola entrevista sobre el tema. Se esperaba que esta semana haría un anuncio para ratificar que se lanzaría en campaña por el Senado, pero en vez de eso, informó sobre su retiro como aspirante al Senado.

“Mi padre vino a este gran estado hace más de 100 años y yo he tenido el privilegio de servir a su gente por las últimas dos décadas, desde el capitolio estatal en Sacramento al Ayuntamiento de Los Ángeles, como legislador y jefe ejecutivo”, dijo.

Y recordó su trabajo para crear soluciones a los problemas más importantes del estado. Con esta decisión, el ex edil vuelve a colocarse como uno de los fuertes aspirantes demócratas a gobernador en cuatro años cuando entregue el cargo Jerry Brown.