¡Mira lo que prepara Disneyland para sus 60 años!

El parque temático más popular de la región celebra a todo lo alto e iluminado sus 60 años de existencia

Los Ángeles – Todo lo que empezó con un ratón ha terminado en un diamante.

A esa piedra preciosa, que forma parte de los sorteos del parque temático, se le une Mickey Mouse, la zapatilla de cristal de Cenicienta, el actor Neil Patrick Harris, una estadía en una suite dentro del parque y hasta un grupo de mariachi para celebrar juntos los 60 años de existencia del Disneyland Resort.

“Esta celebración es realmente más grande que la que hicimos para los 50 años… Y todavía hay varias sorpresas que les avisaremos en su momento”, dijo Steve Davison, ejecutivo de los desfiles y espectáculos de Walt Disney, este martes en un adelanto exclusivo a selectos medios de prensa.

Agregó que siguen con la creencia de que en este mágico lugar no hay límites para la creatividad y la imaginación.

Dentro de las novedades del “lugar más feliz del mundo” están el desfile “Paint the Night”, inspirado en el clásico “Electrical Parade”, en el que Mickey Mouse iluminará las instalaciones del lugar con carrozas temáticas de “Frozen” y “Cars”, entre otras, con la ayuda de más de un millón y medio de luces LED, que hasta dan la ilusión de estar en tercera dimensión; y “Disneyland Forever”, un show pirotécnico en el que se recordarán a las películas más icónicas de Disney, como “The Lion King” y “Finding Nemo” en los edificos laterales de Main Street, USA.

Asimismo, se presentará un renovado “World of Color”, llamado “World of Color – Celebrate! The Wonderful World of Walt Disney”, narrado por Harris y Mickey. En este, se recordará al fundador con diferentes videos.

También, lanzarán 500 productos nuevos, desde joyería y bolsos caros a las típicas sudaderas, pero con aplicaciones color plata y especiales broches de colección.

Tres bebidas más sin alcohol se incorporán al menú, así como dos cupcakes, uno para Disneylandia y el otro para California Adventure. Pero tampoco se olvidarán de lo tradicional como el “chili”, o chile con carne, y frijoles, un plato favorito del mismísimo Walt Disney que venden dentro del parque.

Aunque no se reveló el presupuesto utilizado para organizar este aniversario, los ejecutivos compartieron que tardaron alrededor de cuatro años para hacer de sus planes una realidad.

Esta celebración inicia el 22 de mayo y hasta ahora, los organizadores no han anunciado cuándo concluirá pero se prolongará hasta 2016.

60 años inolvidables

Disneylandia abrió sus puertas en 1955 y se estima que desde entonces, 700 millones de visitantes han visitado al llamado como “el lugar más feliz del mundo”.

La celebración del aniversario de diamante inicia con una fiesta de 24 horas, el viernes 22 de mayo a las 6 a.m.

La carroza de “Frozen” con Ana y Elsa al frente, y Olaf jugando atrás, es la más alta del desfile “Paint the Night”.

Disneyland Resort emplea a 28 mil personas que hablan 38 idiomas diferentes.

Dentro de los nuevos accesorios que saldrán a la venta están un sombrero con las orejas de Mickey Mouse y una cinta para el cabello con Minnie Mouse.

De las nuevas bebidas, la favorita es Lucky Fortune Cookie, disponible en Disney California Adventura, y hecha con té con sabor a mango, piña y maracuya o “passion fruit”.