Jeb Bush quiere que los indocumentados puedan “ser legales permanentes”

El exgobernador de Florida y candidato a las primarias republicanas Jeb Bush defendió en una entrevista en español con la cadena Univision una reforma migratoria que permita a los inmigrantes indocumentados “llegar a ser legales permanentes”.

“Mi plan es tener un sistema donde se pueda, con los años, recibir el beneficio de trabajar abiertamente, participar en el sistema económico de este país” y que los indocumentados “puedan llegar a ser legales permanentes”, explicó este miércoles Bush en un español fluido.

Aseguró primero que, de ganar la Presidencia, en los primeros cien días de su mandato buscará acuerdos con el Congreso para “reformar el sistema de inmigración”.

“Los once millones de personas que han venido aquí lo que quieren es salir de la sombra. Creo que debemos dejarles salir, pero hay que reconocer que no están aquí legales y hay muchas personas” que están antes que ellos “esperando entrar”, afirmó el exgobernador de Florida (1999-2007), hijo y hermano de expresidentes.

De esta forma, Bush dejó entrever que en su plan de reforma migratoria no incluiría un camino hacia la ciudadanía.

Preguntado por el idioma que hablan en casa, Bush contestó en la breve y relajada entrevista que lo hacen “más en español que en inglés”; además, prosiguió, “caso todos nuestros nietos hablan español”.

El exgobernador republicano confirmó este lunes formalmente en Miami su candidatura a las primarias republicanas con miras a las elecciones de 2016 para ocupar la Casa Blanca.