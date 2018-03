Adele estrena su nuevo video “When we were young”

La canción fue coescrita por la británica y el canadiense Tobias Jesso Jr.

Hace pocas semanas la cantante Adele marcó su regreso a la escena musical con la canción “Hello”, misma que batió récords y se consagró en los primeros lugares de popularidad.

Pero esto no le bastó, y hace unas horas estrenó el video de la canción “When We Were Young”. La canción fue coescrita por la británica y el canadiense Tobias Jesso Jr., quién tiene una opinión de Adele muy grande:

“Es imposible cuestionarse el porqué está donde está una vez que te sientas a escribir una canción con ella. Adele ha sido la primera persona a la que he escuchado cantar las palabras y hacerlas realmente geniales“, declaró.

“When We Were Young” es una balada nostálgica que habla de una relación que ya está a punto de acabar.

¿Qué te parece?

Aquí te dejamos el video: