BuenosDíasLA: En honor a nuestras mascotas

Un sueño cumplido Joven latina, que trabajó en los campos de cultivo junto a sus padres, a punto de ser doctora. A dream fulfilled Young Latin girl, who was a labor worker together with her parents in the farmlands, is close to receive her degree as a doctor. Photo by Aurelia Ventura/ La Opinión #aureliaventura #laopinion #medicina #médico #UCLA #losangeles #la #gentedelosangeles #latinos #inmigrantes #LuzCoronaGómez

A photo posted by La Opinión (@laopinionla) on Mar 19, 2016 at 2:23pm PDT