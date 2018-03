Belinda está ‘tranquila’ ante las acusaciones de evasión fiscal

La mexicana ha recurrido a las redes sociales para explicar que los rumores son falsos y tiene la conciencia tranquila

La cantante Belinda ha preferido mantenerse completamente al margen del revuelo mediático que se ha formado en torno a ella desde que salieran a la luz las supuestas irregularidades que habría cometido con el fisco mexicano, aunque tampoco ha dudado en asegurar a sus seguidores de las redes sociales que se siente muy ‘tranquila’ y totalmente centrada en su exitosa gira por el país.

“Estoy feliz después de lo bien que me fue en el concierto, tranquila, así que dejen ya de inventar, que no me pasa absolutamente nada”, escribió la joven intérprete en su perfil de Twitter antes de acusar a sus detractores de orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

“Dejen ya de inventar, ¿no les cansa? ¿No se aburren de decir tantas mentiras? Cuanto mejor te va, más te quieren hundir y a base de mentiras“, añadió en su cuenta.

Las invenciones a las que se refiere directamente la artista se identifican con los rumores que han venido circulando sobre un posible arresto relacionado con las dos infracciones que se le han atribuido, la de evasión fiscal y la de manipulación de la contabilidad relativa a su sociedad Meutempo, en la que la propia Belinda actuaba como representante legal.

Sin embargo, el abogado de la estrella del pop, José Luis Nazar, ha dejado claro que estas faltas -en el caso de ser demostradas- en ningún momento implicarían una eventual entrada en prisión.

“Que le debas al fisco no significa que cometiste un delito. Belinda constituyó una empresa y como representante legal era ella la que tenía que hace el pago de impuestos. Sin embargo, ella desconocía esa responsabilidad”, explicó el letrado al diario El Universal.

La polémica relación entre Belinda y las autoridades tributarias se remonta al año 2013, cuando trataron sin éxito de localizar a la cantante hasta en tres ocasiones con el objetivo de revisar sus finanzas y los detalles de su contribución a la hacienda pública.