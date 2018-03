Luciano Pereyra habla de su nominación a los Latin Grammy: ‘ Para todo siempre hay un principio’

Luciano Pereyra ha compartido su voz y la música con Alejandro Sanz, Carlos Vives, David Bisbal, Juan Gabriel y Luis Fonsi, entre otros. Desde su Argentina natal donde es uno de los músicos más importantes y exitosos, festeja con emoción el haber sido nominado por segunda vez a los Latin Grammy, en esta oportunidad en la categoría ‘Mejor Album Pop Vocal Contemporáneo’ por su disco ‘Tu Mano’, el cual es certificado Doble Platino por ventas.

En exclusiva entrevistamos al cantante, quien con la humildad que caracteriza a los grandes nos confesó que una de las cosas que más disfruta, además de los conciertos, es cuando llega a un país que no lo conocen: “Es la manera de no perder el rumbo, los pasos, de saber hacia dónde tienes que ir, pero no olvidarse de dónde uno viene y que para todo siempre hay un principio”.

Pregunta: ¿Qué sientes con esta nominación?

Luciano Pereyra: Es un lindo reconocimiento que a través de un premio tan importante puedan reconocer un trabajo de esta manera. A la hora de hacer un disco hay muchísimo trabajo detrás, y cuando llegó la noticia, con Andrés Castro, el productor del disco, fue una gran emoción, es maravilloso que te tengan en cuenta con algo que uno hace con tanto amor, con tanto sacrificio.

P: Llevas muchos años en la música, ¿qué significa este reconocimiento internacional en este momento de tu carrera?

LP: No lo sé, yo disfruto de mi día a día, de lo que me toca hacer, del disco, a la hora de dar un concierto no lo hago pensando en un premio o que tenga que tener una proyección internacional, hago música porque a mí me gusta compartirlo con tanta gente, ese es mi mayor premio, pero también es la gente la que lleva los discos de los artistas a tener estas nominaciones y eso es maravilloso.

P: Trabajaste con otros grandes como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Juan Gabriel, por ejemplo, ¿cómo han sido esas experiencias con personas de la música amados como tú pero con culturas diferentes?

LP: Yo siempre voy a estar agradecido con Dios por la música, porque la música me ha llevado a cantar con estos nombres que yo siempre miré y admiré. Cantar con Alejandro Sanz, con Carlos Vives, tener un dueto con Luis Fonsi, con David Bisbal, con Paty Cantú, cantar con Ricardo Montaner en diferentes lugares donde se presente. Y que esas personas que yo siempre admiré, que siempre vi, que de repente me tomen como colega y que me inviten a cantar a sus escenario o sus discos, eso es una bendición, todo tienen que ver con parte del trabajo. Yo no creo en la suerte porque sino me sacaría la lotería todos los días, pero sí creo en el sacrificio, en el esfuerzo, en el trabajo, en el empeño y en el amor que uno le ponga a lo que le gusta hacer, en este caso le pongo mi vida, mi amor a la música que es lo que me encanta hacer todo el tiempo.

P: ¿Qué pasa cuando sales de tu país a otros lugares donde aún no te conocen para llevarles tu música, cómo te sientes?

LP: Está buenísimo porque eso también es parte del trabajo, es lindo llegar a lugares donde ya te conocen y te reciben de una manera maravillosa, y es lindo llegar a lugares donde no te conocen y preguntan: “¿Cuál de todos es Luciano Pereyra?”… Es muy divertido porque vas con toda una comitiva de trabajo, y no saben cuál sos, y eso al margen de causarme mucha gracias, es un lindo lugar donde volver a caer a tierra con ese tipo de cosas que vivís… Es la manera de no perder el rumbo, los pasos, de saber hacia dónde tienes que ir, pero no olvidarse de dónde uno viene y que para todo siempre hay un principio. Tener la posibilidad de visitar un nuevo país, y que no te conozcan y llevar tu música y te conozcan a través de las canciones es genial. Que mi música sea el documento de identidad de muchas personas en un país donde no te conocen, es un lindo documento.

P: ¿Cómo te vas a preparar para los Latin Grammy?

LP: Fue una experiencia maravillosa estar nominado hace 4 años con un disco de folclore, pero ahora estar nominado como ‘Mejor Artista Vocal’ compartiendo la terna con grandes colegas a los que no tengo el gusta de conocer personalmente, aunque sí conozco su música y me encanta como Jessy & Joy, Pablo Alborán, Reik, sí conozco a Pablo López porque tengo una linda amistad con él. Más allá de la nominación voy a celebrar la música, a encontrarme con muchos colegas, con muchos artistas que admiro, que quiero.