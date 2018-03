Policía: hombre se escondió en sanitario de Denny’s y filmó a mujeres

El indignante incidente se dio en un restaurante de Lancaster

Un hombre de 21 años fue arrestado por supuestamente grabar a mujeres mientras utilizaban el sanitario en un restaurante de Lancaster.

Según la Comisaría de Lancaster del Sheriff de Los Ángeles (LASD), Jesús Calvario, supuestamente se escondió en el sanitario femenil de un restaurante Denny’s, ubicado en el 1028 W. Avenue I, y utilizó su teléfono celular para grabar a mujeres.

El hombre se declaró no culpable de 21 cargos menores de invasión no autorizada de privacidad, tres cargos menores de invasión no autorizada de privacidad de una persona identificable y un cargo menor de posesión de metanfetaminas.

Los acontecimientos se dieron entre 5 y 13 de noviembre, y se le acusa también de grabar a una familiar el 9 de noviembre.

Calvario comparecerá de nuevo ante un juez el próximo 29 de noviembre, y permanece detenido bajo fianza de $100,000.

Calvario enfrenta hasta 12 años en prisión por los crímenes.

El LASD cree que podría haber más víctimas y está pidiendo su ayuda en la investigación. Se cree que podría haber hasta 20 víctimas adicionales.

La violación de privacidad habría ocurrido en las siguientes fechas y horarios:

Jueves entre 1:30 a.m. y 5 a.m., o 12:30 p.m. y 2:15 p.m.;

Sábado entre 3 p.m. y 3:20 p.m.; o

Domingo entre 12:15 a.m. y 1 a.m.

Posibles víctimas pueden comunicarse con el detective Sullivan al 661-940-3857. También pueden comunicarse de manera anónima vía Crime Stoppers al 800-222-TIPS.