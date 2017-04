¿Qué se necesita en San José para prevenir otra gran inundación?

Los severos daños que sufrió San José en las inundaciones de Coyote Creek del 21 de febrero, y la poca información que se brindó a la población para que pudiera prepararse y evacuar, han suscitado preocupación y debate. El Distrito de Agua del Valle de Santa Clara responde

La mañana del 21 de febrero de 2017, el área de Rock Springs en San José vio las peores inundaciones de la ciudad en dos décadas cuando tormentas invernales causaron que el Coyote Creek se desbordara. Las primeras tormentas de este año habían saturado las cuencas y las aguas torrenciales de las lluvias posteriores hicieron que el arroyo subiera dramáticamente. La Ciudad de San José no logró advertir a los residentes, mientras que los oficiales municipales decían que el Distrito de Agua del Valle de Santa Clara les había dado información inexacta. Se tuvo que evacuar a casi 15,000 personas. NAM habló con John Varela, el director de la junta del Distrito de Agua.

¿Cuál es la lección más importante que aprendió el Distrito de la inundación catastrófica de Coyote Creek en febrero pasado?

El Distrito de Agua entiende la necesidad de tener una colaboración estrecha con la Ciudad de San José y otras ciudades para reducir el riesgo de inundaciones para los residentes. El Distrito y la ciudad están desarrollando un plan conjunto de acción en caso de emergencias con umbrales específicos y las acciones correspondientes definidas.

¿Qué probabilidad hay de que vuelva a ocurrir una inundación parecida, y qué pasos está dando el Distrito para asegurar que se avisará con anticipación si ocurre?

El tipo de tormenta que vimos el President’s Day se clasificó como un acontecimiento meteorológico que ocurre una vez en 20 o 25 años. No hemos visto caudales similares en el Coyote Creek desde 1997. Sin embargo, eso no significa que no veremos inundaciones en otros 20 años. Con cualquier posibilidad de tormenta, partes de nuestro condado son susceptibles de inundaciones… Hay unas 66,000 parcelas que están dentro de la zona de inundaciones de FEMA. Estamos trabajando todos los años para reducir ese número, pero el riesgo de inundaciones seguirá existiendo. La gente debe ser consciente de que no es posible predecir todas las inundaciones. Nuestra habilidad de pronosticar la corriente de los riachuelos está mejorando, pero no es una ciencia perfecta. Los aguaceros fuertes pueden causar crecidas rápidas en los riachuelos, y las riadas pueden ocurrir rápidamente y sin previo aviso.

El Distrito seguirá trabajando con las ciudades y socios regionales para comunicar y asegurar la comprensión de los riesgos existentes de inundaciones y trabajar en desarrollar planes conjuntos de acción en casos de emergencias para mejorar la comunicación interinstitucional.

La Ciudad de San José ha criticado al Distrito por datos inexactos con respecto a la capacidad de los canales y cálculos erróneos del riesgo de inundación. ¿Cuál es la respuesta del Distrito?

El Distrito de Agua siguió los procedimientos y protocolos y proporcionó la información y datos necesarios a la Ciudad para notificar a los residentes que las inundaciones eran inminentes en el suceso de la tormenta del día de President’s Day. Hubo numerosas indicaciones que demostraron la posibilidad de inundaciones en zonas vulnerables a lo largo del arroyo. Dadas las impredecibles variables de un arroyo natural como el Coyote, nuestros cálculos estaban dentro del rango estándar… La Ciudad era consciente del pronóstico que predecía inundaciones de parte del Servicio Nacional del Tiempo [National Weather Service], y desde un punto de vista técnico y profesional, debería haber confiado en todos los datos que se presentaban, en lugar de basar sus acciones en un solo dato [como la velocidad del caudal en el Coyote Creek].

El Distrito no es responsable de hacer un llamamiento a la evacuación. Sin embargo, un periodo de 24 a 48 horas probablemente es apropiado para facilitar una evacuación de manera ordenada y a tiempo. No está claro qué detonante usaba la Ciudad de San José para tomar sus decisiones de evacuación. Si solo era la velocidad de la corriente en el Coyote Creek, entonces obviamente no hubiera permitido una evacuación de manera ordenada y a tiempo. De hecho, solo hubiera permitido un aviso máximo de 4 a 6 horas para las comunidades impactadas.

¿Qué está haciendo el Distrito para mejorar sus protocolos de monitoreo de inundaciones?

Nuestro equipo de hidrología está trabajando en un mayor desarrollo de una herramienta existente para pronosticar las inundaciones y extender el monitoreo y predicción a otras partes de nuestro condado, incluyendo Coyote Creek. Esta herramienta es un recurso útil para compartir información con entidades socias. Una consecuencia de la inundación es que ahora tenemos un cálculo más actual de dónde ocurren las inundaciones a lo largo del Coyote Creek y los niveles de agua aproximados. Cálculos previos se basaban en las cantidades de agua procedentes de las tormentas de 1997, el último suceso de crecidas de agua que se registró en el arroyo, además de un estudio de campo que midió la forma del canal. Durante 20 años, ha habido una variedad de factores que pueden afectar la capacidad del arroyo. Los arroyos pueden extenderse en otra dirección, la erosión puede ocurrir a lo largo del arroyo, y el crecimiento de la vegetación y bloqueos en el arroyo pueden ocurrir a lo largo del tiempo.

¿Qué pasos pueden tomar los residentes para protegerse de inundaciones en el futuro?

La preparación ante un desastre es clave, no solo para la seguridad ante las inundaciones sino que para cualquier desastre que pueda ocurrir por naturaleza. De acuerdo con FEMA, el 83% de los americanos no se consideran preparados para un emergencia. Por tanto es crucial que los residentes estén preparados con suministros de emergencia en casa, en el trabajo y en su coche, y que tengan un plan de evacuación con sus familias en caso de emergencia. También clave para la seguridad ante las inundaciones es ser consciente del riesgo ante las inundaciones. Los residentes deben ser conscientes de la ubicación de arroyos en la vecindad y saber llegar a tierra elevada en caso de inundaciones. Otra medida importante que los residentes pueden tomar es comprarse un seguro contra inundaciones, lo que les podrá ahorrar dolores de cabeza y dinero; la mayoría de los seguros de inquilinos y propietarios de viviendas no cubren daños por inundaciones. El Distrito de Agua tiene recursos de protección contra inundaciones disponibles en nuestra página web: http://www.valleywater.org.

¿Qué mensaje quiere mandar el Distrito acerca de su papel?

En las últimas cuatro décadas, el Distrito de Agua ha invertido más de mil millones de dólares para reducir el riesgo de inundaciones, protegiendo así a más de 93,000 propiedades en zonas que previamente eran propensas a inundaciones. Sin embargo, el riesgo de inundaciones aún existe en nuestro condado, y con más de 60,000 parcelas en terreno inundable, según ha designado FEMA, tenemos actualmente 18 proyectos en marcha para reducir este riesgo. Los proyectos de protección ante inundaciones son empresas grandes y multifacéticas… El apoyo de la comunidad y entidades a nivel local, estatal e incluso federal es crucial para que un proyecto tenga éxito. El Distrito de Agua celebrará una serie de reuniones postinundación para la comunidad para analizar el suceso y cómo podemos aprovechar las relaciones comunitarias, las sociedades entre organismos y los recursos para reducir el riesgo de inundaciones en el futuro.

—

Infórmese sobre riesgos de inundación

El Distrito de Agua tiene recursos de protección contra inundaciones disponibles en la página web www.valleywater.org.