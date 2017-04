¡Asegura exniñera de Mel B que era amante de la cantante!

Lorraine Gilles también acusa a la exSpice Girl de ofrecerle alcohol cuando era menor de edad y de seducirla para formar un trío sexual

Lorraine Gilles, la ex niñera de Melanie Brown, presentó una demanda en la cual acusa a la cantante de difamación.

Gilles, a quien la exSpice Girl señaló de haberse acostado durante siete años con su aún esposo, Stephen Belafonte, afirmó que los tres tenían una relación abierta. Pero que ella se acostaba mayoritariamente con la cantante.

“Las relaciones laborales y sexuales de Gilles con Brown continuaron aproximadamente por siete años. La pareja tuvo sexo esporádicamente, a veces múltiples ocasiones en una semana y otras veces hubo meses sin sexo.

“Bellafonte no estaba presente durante la mayoría de los encuentros sexuales entre Gilles y Brown“, aseguraron a la corte los abogados de la ex niñera, de acuerdo con The Sun.

A inicios de este mes, Mel B obtuvo una orden de restricción en contra de Belafonte, gracias a que declaró que había iniciado su proceso de divorcio, luego de casi 10 años de matrimonio, debido a que el productor de cine la engañaba con la niñera, la obligaba a grabar videos sexuales y la golpeaba.

En documentos legales la británica afirmó que Gilles había estado embarazada de Belafonte y que éste le pagó 300 mil dólares para que se practicara un aborto.

De acuerdo a ese texto, cuando el embarazo sucedió, la cantante intentó despedir a la niñera, pero Belafonte la persuadió extorsionándola con los videos sexuales que la obligó a grabar.

Ahora, en la nueva demanda presentada por Gilles, ésta alega que sí estuvo embarazada, pero no de Belafonte sino de un hombre con el cual estuvo una noche en West Hollywood, ya que por ese tiempo no tuvo sexo por algunos meses con el productor.

La trabajadora doméstica agrega que Mel B tuvo conocimiento de esto y que, incluso, le hizo la cita para el aborto.

Respecto a los videos sexuales, Gilles reclama que ni ella ni Belafonte los tienen y que, cuando ellos sostenían relaciones, era Mel B quien grababa los encuentros o hasta formaba parte por iniciativa propia.

Adicionalmente la ex niñera acusa a Mel B de ofrecerle alcohol cuando era menor de edad y de seducirla para formar el trío sexual.

“Las únicas veces que Gilles y Belafonte tuvieron sexo fue cuando Brown misma invitaba a su esposo a unirse (a ella y Gilles) en el dormitorio, en situaciones en que Brown podría hacer de camarógrafa y grabar el encuentro sexual o tomar parte en el trío”, dicen los abogados de Gilles.