Los Ángeles celebra caminata para crear conciencia sobre el autismo

El evento es este sábado 29 de abril en el Rose Bowl de Pasadena

Mirna Martínez recuerda haber notado que su hijo Rosendo era diferente a los demás niños cuando apenas tenía 2 años.

“Él caminó pronto, pero no hablaba y era muy inquieto, demasiado imperativo”, contó la salvadoreña.

Rosendo, ahora de 27 años, fue diagnosticado con autism a temprana edad. Pese a que Martínez y su esposo estaban preocupados con la idea de tener a un hijo con una deficiencia que no entendían muy bien, le dieron todo su apoyo.

El autismo, o trastorno del espectro autista, abarca una amplia gama de condiciones. Algunos de los comportamientos incluyen impedimentos sociales, deterioros cognitivos, dificultades de comunicación y comportamientos repetitivos, explica la Asociación Nacional de Autismo.

En Estados Unidos se estima que uno de cada 68 niños es diagnosticado con autismo. Esta condición tiende a ser más común entre los niños que las niñas.

El tratamiento para el autismo incluye terapias físicas y educativas.

Martínez dijo que uno de los obstáculos más grandes que enfrentaron como familia fue ver el rechazo que Rosendo experimentaba en la calle y hasta con sus propias amistades y familiares.

“La sociedad no los acepta. Cuando estaba chiquito yo lloraba mucho porque a todas partes donde íbamos la gente le daba un desprecio”, recordó Martínez.

“Mi esposo me decía que no saliera a la calle para que no le hicieran nada, pero yo no lo podía mantener aislado”, aseveró.

Con el tiempo Rosendo fue controlando su hiperactividad y ahora es un poco más calmado, dijo su madre.

“Él esta en la primera línea de la escala del autismo. Si lo ve usted no parece que tiene autismo, ya cuando platica es cuando ve que a lo mejor no sigue lo que esta hablando y cambia su conversación”, aseveró Martínez.

Para ayudar a personas como Rosendo y su familia, la organización no lucrativa Autism Speaks (El Autismo Habla) promueve soluciones y opciones. Se encargan de proveerles recursos, herramientas en línea e información para que puedan vivir una vida lo más normal posible.

Mes de Conciencia sobre el Autismo

Cada 2 de abril se celebra el día mundial de concientización sobe el autismo y el 29 de abril Autism Speaks estará realizando su caminata titulada “Autism Speaks Walk” en el Rosebowl de Pasadena para recaudar fondos.

La caminata, que es parte de una serie de eventos similares a nivel nacional, es la recaudación de fondos más grande del mundo para mejorar la vida de las personas con autismo y acelerar un espectro de soluciones para su futuro.

Martínez dijo que ella y su familia asistieron a la caminata hace dos años y les gustó mucho la ayuda que ahí se provee.

“Es algo bien bonito porque los muchachos socializan entre ellos y nosotros conocemos a otras familias”, dijo Martínez. “La información y las instituciones que están ahí son muy buenas”.

El Autism Speaks Walk es impulsado por el amor de los padres, abuelos, hijos, hermanos, amigos, parientes y proveedores de apoyo para las personas especiales en sus vidas que viven con autismo. Los fondos recaudados ayudan a impulsar la investigación innovadora y hacer conexiones con apoyo y servicios críticos para toda la vida.

Para saber más acerca de la caminata visite www.AutismSpeaks.org.