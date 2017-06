Eiza González en busca del amor

A la actriz de "Baby Driver" no le gusta hablar de su vida personal

A pesar de que a la mexicana Eiza González no le guste hablar de sus rumoreadas relaciones pasadas -se le han atribuido romances con Liam Hemsworth antes de que este se reconciliara con Miley Cyrus y con el DJ Calvin Harris después de que él rompiese su noviazgo con Taylor Swift-, cuando se trata de hablar de manera abstracta de su actual estado sentimental, la actriz no tiene problema en reflexionar sobre el amor y afirmar que aún está tratando de encontrar a la persona perfecta con la que compartir el resto de su vida.

“Busco el amor como cualquier otro ser humano, estoy en busca de la persona adecuada. He conocido a mucha gente y estoy aprendiendo lo que me gusta y lo que no me gusta. Todo eso me está ayudando a definirme a mí misma como persona”, ha confesado a la revista Latina, de la que protagoniza su portada del mes de junio.

@Latina cover shoot. Styled @anitapatrickson makeup @amyoresman hair @sheridanwardhair photographed @alvinkeanwong #eizaonlatina A post shared by E$ (@eizagonzalez) on May 30, 2017 at 12:48pm PDT

En pleno proceso de conquista de la meca del cine, la guapa intérprete de 27 años -que acaba de estrenar el filme “Baby Driver” junto a actores de la talla de Kevin Spacey, Jon Hamm y Jamie Foxx– no piensa permitir que la curiosidad que genera su plano amoroso ensombrezca de alguna forma su prometedora carrera.

“Nunca hablaría de algo así. Prefiero centrarme en mi trabajo, eso es lo que realmente me importa. No creo que sea necesario hablar sobre tu vida privada. Como personaje público, tu vida ya está bastante expuesta. Se me relaciona con algunas personas porque están en mi ambiente. Es como el colegio: nos conocemos todos, son gente de la que me rodeo. No entiendo por qué la gente lo exagera tanto”, ha compartido en la misma conversación.

