¿Por qué acusan a Trump de plagiar el escudo de armas de una familia británica?

A la insignia del presidente sólo se le cambió una palabra de la original

Donde decía “Integritas” (integridad) ahora dice “Trump”.

Ese es el único y pequeño cambio que diferencia al escudo de armas utilizado para identificar a las propiedades comerciales que pertenecen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que registró una familia británica en 1939.

Probablemente este no sea el mayor escándalo que enfrente esta semana el mandatario estadounidense, pero lo cierto es que ha sido acusado de promocionar sus negocios utilizando un escudo de armas plagiado.

El blasón usado por Trump está impreso en toda clase de productos: desde los carritos que se usan en sus campos de golf hasta calcetines.

El único problema es que es una copia casi idéntica al escudo registrado en 1939 por Joseph Edward Davies, según informó el diario The New York Times.

Davies fue un diplomático estadounidense casado con Marjorie Merriweather Post, quien construyó el resort Mar-a-Lago que ahora es propiedad del presidente y donde él probablemente vio por primera vez el escudo de armas.

La semejanza fue detectada por el nieto de Davies, el exsenador estadounidense Joseph Tydings, durante una visita al resort.

Él aseguró al diario estadounidense que no había autorizado a la Organización Trump a usar el escudo.

También llamó la atención de funcionarios escoceses cuando Trump intentó promover un nuevo campo de golf en Aberdeen con un escudo adulterado. Se dieron cuenta de que él no lo había registrado en la Corte de Lord Lyon, que es la institución que aprueba las solicitudes de escudos de armas y tiene la autoridad para demandar a cualquiera que haga uso impropio de un diseño.

Una solicitud para registrar el escudo ante el Colegio de Armas, la autoridad que rige estos asuntos en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, fue rechazada luego de que se dieron cuenta de que el diseño había sido copiado. El lema, cambiado por la Organización Trump, no forma parte técnicamente del diseño, lo que hace que ambos sean idénticos a los ojos de las autoridades.

“Nosotros nunca habríamos permitido esto como un nuevo escudo de armas”, dijo John Petrie, funcionario del Colegio de Armas. “Tiene que haber al menos dos diferencias claras con algo que ya ha sido autorizado en el pasado”.

Agregó que el hecho de que Trump haya cambiado los colores del escudo a negro y dorado no fue considerado suficiente.

Los escudos de armas se originaron en el siglo XII, cuando fueron usados por primera vez en escudos de batalla.

Los blasones fueron adoptados por miembros de la familia real y se extendieron entre la nobleza, siendo otorgados por el monarca a un miembro varón de la familia y siendo transferidos por vía paterna.

En la actualidad, si usted se considera miembro de una familia o de una institución destacada, puede intentar solicitarlo ante el Colegio de Armas. Su estatus y cualquier idea para el diseño que remita serán revisados y, en caso de ser aprobados, se le entregarán una patente de parte del Rey de Armas, título con el que se denomina al funcionario público encargado del registro de los blasones.

El diseño, sin embargo, sigue siendo un tema de gustos. Petrie considera que los símbolos modernos de la riqueza “no serían apropiados”.

“El diseño de un escudo de armas debe ser adecuado, de muy buen gusto e imperecedero“, dijo.

“Los aparatos y equipos modernos pueden no verse muy bien en 50 o 100 años”, agregó.

Petrie admitió que con el tiempo ha habido cierta modernización en los diseños. “Podemos incluir algunas cosas más que no habrían sido admitidas en el pasado, incluyendo flores naturales, algunos símbolos nacionales o distintos animales que quizá antes no se conocían”.

En Reino Unido es ilegal asumir el escudo de armas de otra familia, pero es poco probable que quien lo haga en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte llegue a ser tocado por el largo brazo de la ley. La Alta Corte de Caballería de Londres, el tribunal especial que se dedica a este tema, se reunió por última vez en 1954.

Pero en Escocia, donde Trump usó el diseño en materiales promocionales de su campo de golf, sí es posible que deba enfrentar una acción legal.

Tydings le dijo a The New York Times que había desaconsejado a su familia sobre la posibilidad de iniciar un proceso legal. “Le dije a otros miembros de mi familia que esta no la podemos ganar”.

“Pedirás prestado por dos generaciones para demandarlo”.

Al final, tras ser cuestionada por la Corte de Lord Lyon, la Organización Trump alteró el diseño que había tomado de Davies y recibió su propia patente escocesa. Así fue cómo una portavoz de Trump describió el nuevo escudo:

“Tres chebrones se utilizan para denotar el cielo, las dunas de arena y el mar – los componentes esenciales del lugar (el resort de golf) – y el águila de doble cara representa la dual naturaleza y la nacionalidad de la herencia de Trump”, dijo.

“El águila agarra las pelotas de golf, haciendo referencia al gran juego de golf, y el lema ‘Numquam Concedere’ es el latín para ‘Nunca rendirse’ – la filosofía de Trump”, agregó.

Pero, en Estados Unidos, donde las leyes de heráldica son menos duras, Trump simplemente registró el escudo de la familia Davies y lo colocó en resorts de golf, hoteles y mercancía seleccionada.

Según Petrie, en Reino Unido no lo habría podido hacer.

“Sin duda, no es apropiado usar el escudo de armas de otra familia. En este país siempre se considera preferible solicitar uno propio”, agregó.