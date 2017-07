Video: Vin Diesel muestra su cariño y apoyo a Michelle Rodríguez

Entre los actores quedó claro que existe una fuerte amistad y puro amor

A pesar de que Michelle Rodríguez se quejó abiertamente de que su papel en ‘Fast and Furious’ no tiene tanto peso y pidió más atención, eso no quita que entre ella y Vin Diesel haya una buena relación.

Entre los actores quedó claro que existe una fuerte amistad y puro amor.

Por ello, el intérprete del popular Toretto en la saga de acción, compartió un video junto a Michelle en donde ella lo abraza y le agradece su apoyo incondicional luego de que ella compartiera el mensaje sobre el papel de las mujeres en la franquicia, y que muchos podrían interpretar como un reclamo.

Proud of Our saga… but we must try to reach higher each time. The challenge is what makes it fun and exciting. Its also why this saga has reached the level that it has… you have been the best fans in film history and we are forever grateful… Dom and Letty. Una publicación compartida de Vin Diesel (@vindiesel) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 8:33 PDT

“Espero que decidan mostrar más amor por las mujeres de la saga en la próxima película. O es posible que tenga que decir adiós a esta querida franquicia“, escribió Rodríguez hace unos días en una imagen que publicó en Instagram.

F8 is out digitally today, I hope they decide to show some love to the women of the franchise on the next one. Or I just might have to say goodbye to a loved franchise. It's been a good ride & Im grateful for the opportunity the fans & studio have provided over the years… One Love 🤘🏼❤️🤗🙏🦄✨🌍🙊🤔 Una publicación compartida de Michelle Rodriguez (@mrodofficial) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 8:43 PDT