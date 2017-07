Tupac Shakur puso fin a su relación con Madonna porque era blanca

La carta dirigida a la "reina del pop" se subastará

La breve pero mediática aventura sentimental que en su momento mantuvieron Madonna y Tupac Shakur no ha dejado de generar titulares a lo largo de las últimas dos décadas, desde el supuesto plantón que la reina del pop le dio a su entonces amante tras haber programado una visita a la cárcel en la que este ingresó en 1995, a la confirmación en 2015 de que la diva llegó a estar, en sus propias palabras, “profundamente enamorada” de él.

Sin embargo, si esta fascinante historia vuelve a estar de actualidad a día de hoy es porque el portal de noticias TMZ ha desvelado públicamente el contenido de una carta firmada por Tupac de la que hasta ahora se desconocía su existencia. En ella, el intérprete no solo entona el ‘mea culpa’ por la forma tan brusca con la que puso fin al romance, sino que también explica arrepentido los motivos -fundamentalmente culturales y raciales- que le llevaron a tomar tan drástica decisión.

“Que a ti te vieran con un hombre negro no tenía por qué perjudicar tu carrera. De hecho, hasta podría hacerte más interesante, abierta y excitante de cara a los demás. Pero en mi caso, al menos desde la percepción que solía tener sobre ello, sentía que debido a la ‘imagen’ que tenía que proyectar, [estar contigo] decepcionaría a la mitad de esa gente de la que supuestamente dependía mi identidad y mi posición“, se lee en un extracto de la misiva que acaba de salir a la luz.

Además de sacar a relucir la profunda división racial que existía en la escena musical de los años 90 -un fenómeno que en menor medida se mantiene vigente a día de hoy-, el malogrado artista justifica de alguna forma su comportamiento aludiendo a la “falta de experiencia” que se desprendía de su juventud, así como de la supuesta presión a la que creía que se vería sometido por parte de ciertos sectores de su público.

“Por favor, entiende la posición que solía tener sobre este asunto, que no es otra que la de un hombre joven sin demasiada experiencia que estaba con uno de los mayores ‘sex symbols’ del planeta. Por eso te ofrezco ahora mi amistad una vez más, aunque en esta ocasión estoy mucho más centrado y soy mentalmente más fuerte. Si todavía sigues interesada en mí, me gustaría poder verte y hablar directamente sobre esto. Pero es que no podía esperar más, me sentía obligado a decir esto… Solo en el caso de que algo me pudiera ocurrir”, explica Tupac en la citada carta, que por razones que todavía no han sido aclaradas, nunca acabó en manos de la ambición rubia.

De hecho, la reina del pop ni siquiera tendrá oportunidad de ver con sus propios ojos el texto original, ya que el manuscrito se convertirá dentro de unos días en la gran estrella de una subasta que tendrá lugar entre el 19 y el 29 de julio en Estados Unidos y cuyo precio de salida, como informa TMZ, estará cifrado en $100,000 dólares.

Al menos la intérprete de 58 años podrá consolarse leyendo ahora en los medios de comunicación algunas de las frases más emotivas que le dejó Tupac en la misiva que debería haber recibido hace más de dos décadas, que además dejan patente el cambio de mentalidad que había experimentado el artista un año antes de perder trágicamente la vida en un tiroteo.

“Nunca quise hacerte daño. Como puedes comprobar aquí, he conseguido madurar psicológica y espiritualmente. Ya no me importa tanto cómo me perciben los demás“, see lee en las últimas líneas de tan revelador escrito.