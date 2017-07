Compañeros de Emma Stone aceptan menor sueldo para ganar igual que ella

La actriz de "La La Land" sorprendió con sus declaraciones

En los últimos tiempos, son muchas las actrices que han alzado la voz para luchar contra el sexismo que sigue imperando en la industria de Hollywood y que se concreta en la gran disparidad que existe entre los salarios de las mujeres y el de los hombres. Una de las más activas en este sentido ha sido la ganadora del Oscar Emma Stone, quien a sus 28 años de edad y con 13 de carrera ha vivido en primera persona la injusticia de ejercer el mismo trabajo que sus compañeros masculinos y recibir una remuneración más baja como consecuencia.

Sin embargo, lo sorprendente es que, en la mayoría de las ocasiones, la intérprete sí que ha acabado recibiendo el mismo cheque al final del rodaje de la película en cuestión, pero solo gracias a la generosidad de los otros actores del reparto, quienes suelen pedirle a los productores que igualen su paga a la de ella.

“A lo largo de mi carrera y hasta ahora, han tenido que ser mis compañeros masculinos quienes decidan repartir parte de su sueldo para que todos fuéramos pagados de forma equitativa. Y eso es algo que hacen por mí porque sienten que es lo correcto y lo más justo. Esto es algo de lo que no se suele hablar, que para que nosotras seamos pagadas de forma igualitaria sean los hombres los que de forma altruista digan: ‘Esto es lo más justo’”, revela en el último número de la revista OUT.

A pesar de la innegable buena voluntad de sus colegas de profesión, es evidente que este gesto tan reivindicativo no resuelve en absoluto la indignante situación de desigualdad laboral que viven las actrices de la meca del cine, ya que de momento no parece que los grandes estudios estén dispuestos a revisar los sueldos al alza y, por tanto, a valorar el talento y la profesionalidad en función de otros criterios distintos al sexo.

“No se trata de: ‘Las mujeres son esto y los hombres son aquello’, sino más bien de: ‘Todos somos lo mismo, somos iguales y merecemos el mismo respeto y los mismos derechos’. Es por esto que estoy tan agradecida a mis compañeros masculinos de aquellas películas en las que hemos tenido un papel de la misma importancia. De hecho, han sido varios los que increíblemente han dicho: ‘Eso es lo que quiero hacer. Es lo que te mereces y lo que es más correcto’”, afirma en dicha publicación.

En esta ocasión, la estadounidense no ha querido revelar quiénes fueron exactamente los intérpretes que hicieron tan noble sacrificio, aunque es fácil pensar en sus más recientes compañeros de escena: Ryan Gosling (“La La Land”), Joaquin Phoenix (“Irrational Man”) y Bradley Cooper (“Aloha”). Hace unos meses, Emma sí que se atrevía a dar más detalles sobre el proceso de casting de su último filme, “Battle of the Sexes” -próximamente en cines-, en el que comparte cartel con el actor Steve Carell.

“Todos tendríamos que ser tratados justamente y ser pagados también justamente. He tenido la suerte de que me hayan pagado igual que a mis compañeros masculinos. Bueno, ‘suerte’ no es la palabra. He recibido la misma paga que ellos en mis últimas películas, pero nuestra industria fluye de una manera en la que se tienen en cuentas cosas como: ‘¿Cuánto ayudas a los ingresos?’, ‘¿En qué medida eres tú el reclamo o lo es la otra persona?’. Me sentí incómoda al hablarlo con mi agente o mi abogado porque me tenía que preguntar: ‘¿La gente quiere verme a mí tanto como quiere ver a Steve Carell?’. Es extraño tener este tipo de conversación porque te tienes que mirar desde fuera. ¿Cuál es la diferencia actualmente en Estados Unidos? ¿79 céntimos por cada dólar? Es una locura. Ya no hay excusa”, confesaba el pasado octubre a Vogue.