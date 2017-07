Tragedia familiar: ocho muertos y tres desparecidos deja violenta tormenta en Arizona

Ocho personas perdieron la vida luego de que una fuerte tormenta dejara a su paso inundaciones repentinas, que causaron deslaves en la zona cercana a Sedona, de acuerdo a la información de la Oficina del Alguacil del condado Gila, Arizona.

#BREAKING: Officials confirm eight people are dead after flash flooding near Payson. https://t.co/Bew1hGS1EY #abc15 pic.twitter.com/WDq4J9aKlI

— ABC15 Arizona (@abc15) July 16, 2017