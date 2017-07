Hispano con “residencia permanente” enfrenta deportación por delito que cometió hace 22 años

Un inmigrante latino que ha vivido en Estados Unidos por casi cuatro décadas enfrenta un proceso de deportación por un delito que cometió hace más de 20 años, según reporta ABC 7 NY.

José Molina, portador de “Green Card”y residente permanente de EEUU ha estado casado con su esposa durante 16 años y es trabajador para el Departamento de Parques de Nueva York.

“Recibí una llamada telefónica alrededor de 1:40, y él estaba llorando”, dijo la esposa Jennifer Molina a la cadena ABC. “Y él dijo: Jennifer, tienes que venir ahora”.

Immigrant in New York City being deported due to decades-old conviction https://t.co/GkUEcwLC42 pic.twitter.com/de32mhru4V

— Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2017