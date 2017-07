“El narco no me ha amenazado, pero el Gobierno sí”, afirma Kate del Castillo

La actriz afirma que no regresará a México porque se siente insegura

MÉXICO – La actriz Kate del Castillo reveló que no volverá a México porque se siente insegura, pues ha recibido amenazas, no del narcotráfico, sino del Gobierno federal.

En Madrid, España, donde fue galardonada en los Premios Platino, Del Castillo declaró a medios de comunicación sentir tristeza, coraje y decepción por las autoridades mexicanas, que la han “criminalizado” luego de que se diera a conocer su relación con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Ya me acostumbré. Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana y amo mi país, ya no me siento cómoda en México, no tengo ganas de ir, no volveré a México porque no me siento segura”.

La actriz acusó haber recibido amenazas del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Y me lo ha hecho saber de muchas maneras”.

Kate del Castillo, quien interpreta a la Primera Dama Emilia Urquiza en la serie Ingobernable de Netflix, aseguró que el Gobierno mexicano no quería que fuera ella quien hiciera ese papel. “En fin, no me pararon, no nos detuvieron”.

La también empresaria reiteró que las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) nacen del sólo hecho de ser mujer.

“A un hombre no le hubieran inventado una relación con este señor [‘El Chapo’]. Lo sexualizaron todo, lo convirtieron en turbio para que pareciera que había pasado algo de blanqueo de dinero […] No voy a hacer público todo lo que me han hecho y de todo lo que me acusaron, porque no acabaríamos. Pero hoy, de todo eso, no queda nada de nada”.

La actriz refirió que a diferencia de ella, las autoridades mexicanas no han puesto sus ojos en Sean Penn, quien le realizó una entrevista al capo.

“¿Te has fijado? Ni a él, ni a Fernando ni a José [Suchilin e Ibáñez, los dos productores que le acompañaron] les ha pasado nada. Sean Penn ha quedado casi casi como un héroe. Es el machismo mexicano”.

Del Castillo dijo que Penn la engañó: “Yo quería hacer una película sobre ese señor [Guzmán Loera] y pensé que ellos tres viajaban por lo mismo. Lo de la entrevista para Rolling Stone no me lo contó hasta que llegamos allí, mientras yo traducía sus preguntas”.