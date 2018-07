Adolescentes son el blanco de arrestos en redadas de ICE, activistas pro inmigrantes de LA en alerta

Según el ICE, una persona puede ser identificada como miembro de una pandilla si cumple con dos o más criterios, incluyendo tener tatuajes que identifican a alguna pandilla, frecuentar un área notoria para las pandillas y usar ropa de pandillero

Activistas por los derechos de los inmigrantes en Los Ángeles están comenzando a prepararse para ayudar a los jóvenes indocumentados que pueden ser el blanco de las redadas que las autoridades federales han emprendido en todo el país durante el fin de semana.

El servicio de noticias de Reuters informó que la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) estaba planeando continuar con las redadas hasta el miércoles, buscando arrestar a presuntos miembros de pandillas que habían entrado ilegalmente en el país, cuando tenían entre 16 y 17 años de edad.

Los niños y adolescentes no acompañados que entraron en el país solos y que son sospechosos de ser miembros de pandillas, podrían ser puestos bajo custodia para ser deportados si se sospecha que tienen antecedentes penales o están involucrados en actividades de pandillas.

Según el ICE, una persona puede ser identificada como miembro de una pandilla si cumple con dos o más criterios, incluyendo tener tatuajes que identifican a alguna pandilla, frecuentar un área notoria para las pandillas y usar ropa de pandillero.

Tessie Borden, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), dijo a LA School Report que no estaban al tanto del plan de redadas, pero dijo que ya nada les sorprende de lo que la administración de Trump emprende en tema de inmigración.

“No tiene sentido pensar que esos menores no acompañados que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en sus países de origen, pasarán por una travesía tan peligrosa para llegar a ser parte de lo que estaban escapando”, dijo.

“Este tipo de anuncio es sólo parte del plan a largo plazo de la administración Trump para criminalizar a nuestra comunidad de inmigrantes”.

Borden dijo que CHIRLA podría llegar a colaborar con las escuelas de ser necesario.

Un vocero de LA Unified dijo el martes: “Acabamos de enterarnos de este asunto y lo estamos investigando”. El distrito, en el que aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes es indocumentado o tiene un padre indocumentado, se está preparando para lanzar una campaña en Septiembre en apoyo a las familias inmigrantes, dijo una fuente del distrito.

Un portavoz de ICE, Dani Bennett, dijo a Mundo Hispanico que su blanco son personas con órdenes de deportación emitidas por jueces y que nunca apelaron o lucharon sus casos ante los tribunales.

“ICE está llevando a cabo una amplia operación para detener a adultos que llegaron a este país como menores y tienen antecedentes penales o son sospechosos de actividad de pandillas”, dijo Bennett.

“Venir a este país de la manera que lo hicieron no va a protegerlos de ser juzgados bajo las leyes de inmigración”, dijo.

Aunque los niños pueden ser deportados como adultos, la ley de inmigración de los Estados Unidos considera a los menores que llegan a la frontera sin un padre o guardián particularmente vulnerable y les da protecciones adicionales.

“Los jóvenes inmigrantes merecen ser protegidos, no encarcelados”, dijo Borden. “Estamos en alerta para proteger sus derechos y los alentamos a reportar cualquier actividad que crean que es una violación de sus derechos”.

Un veterano agente de ICE dijo a The New Yorker en una reciente entrevista sobre las redadas de inmigración, “Toda la idea está dirigida a los niños. Sé que técnicamente cumplen con la definición legal de ser adultos. Bien. Pero si eran mis hijos viajando en un país extranjero, no estaría bien con esto. No estamos haciendo lo que le decimos a la gente. Si ves el mes que viene, o al final de este mes, en las personas bajo custodia, son personas que han estado aquí por años. Se supone que esto deberían estar en la high school.”

En Los Ángeles se reportó de la detención de Noe Carias, un pastor de Guatemala que ingresó al país ilegalmente cuando tenía 13 años. Tenía una orden de deportación de 25 años pendiente. Fue detenido mientras asistía a una cita de inmigración.

Líderes evangélicos latinos junto con miembros de su familia se reunieron el lunes en el Edificio Federal en el centro de Los Ángeles para pedir la liberación de Carias.

Se han reportado redadas durante el fin de semana en Atlanta, Montgomery, Charleston, Memphis y Boston, Massachusetts, entre otras ciudades. Según testigos en estas ciudades, los escuadrones especiales del ICE vinieron temprano a sus vecindades para golpear las puertas de algunas casas.

El memorándum emitido por ICE también se dirige a los padres que cruzaron la frontera sin documentación con sus hijos y han sido ordenados a ser deportados por un juez.

La información sobre una persona que ha sido detenida por ICE se puede encontrar aquí.

La línea directa de CHIRLA para inmigrantes indocumentados que necesitan ayuda es 1-888-624-4752.

LA School Report en Español