Juan Manuel Márquez anuncia su retiro del boxeo

El boxeador mexicano no piensa regresar al cuadrilátero y así explica sus razones

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Las lesiones le acabaron quitando las ganas de seguir en el ring. Por eso, Juan Manuel Márquez confirmó este viernes su retiro del boxeo.

El capitalino, quien el 23 de agosto cumplirá 44 años, había platicado el jueves con CANCHA acerca del tema, y confesaba que la balanza estaba inclinada hacia el retiro. Ayer, lo hizo oficial en el programa “Golpe a Golpe“, del cual es conductor.

“Quiero prácticamente anunciar mi retiro, ya que las lesiones no me han permitido continuar, me han frenado en los entrenamientos, y poderlo hacer me cuesta mucha tristeza y a la vez me da una gran ilusión por abrir un nuevo camino, así que anuncio mi retiro desde el día de hoy, y lo estoy haciendo para ya no regresar”, expresó el cuatro veces campeón del mundo.

El “Dinamita“, quien es recordado por los aficionados por el nocaut que le propinó a Manny Pacquiao en diciembre de 2012, se va con una marca de 56-7-1, 40 KO’s.

Debutó como profesional en mayo de 1993 y, aunque pasó más de 24 años en el pugilismo de paga, su última pelea había sido en mayo de 2014, cuando derrotó a Mike Alvarado en Inglewood, California.

Juan conquistó los cetros mundiales de peso Pluma, Superpluma, Ligero y Superligero, y todavía hace un año soñaba con regresar para buscar un quinto título en distintas divisiones.

Estuvo entrenando en varias ocasiones, pero las rodillas le cobraron factura.

“Lo más seguro es que me estoy inclinando completamente ya para poder decir adiós”, dijo el capitalino el jueves por la tarde. “Me lesioné, me enfermé, y por eso la decisión. Ya no tenemos por qué arriesgar ni la necesidad de hacerlo”.