Amenaza en video con ahorcar a su hijo para que esposo regrese

La mujer temía que su pareja estaba siendo infiel

Una mujer en Tailandia utilizó vilmente a su hijo de un año para tratar de obligar a su esposo a que regresara a la casa, informaron medios internacionales este lunes.

Nareumon Jampasert, de 28 años, fue arrestada por la Policía luego de que amenazara con ahorcar a su hijo en un video que fue difundido en redes por familiares preocupados por la seguridad del menor.

En las imágenes que en principio la madre envío a su esposo identificado como Jakrit Saisupan, de 28 años, se ve al pequeño suspendido en el aire mientras chilla.

“Ves. Te preocupas mucho de la gente. Este es tu hijo. Esta es una soga”, le advierte la mujer al marido mientras agarra del cuello al menor.

“Míralo. No está muerto. No lo he matado todavía. Lo llevaré a que muera en algún lado. Si no vuelves a llevártelo, tendrás que ver lo que pasé después. ¿No respondes tu teléfono?”, continúa la iracunda.

El video luego fue enviado a Saisupan, quien lo entregó a su hermana y madre para que dieran aviso a las autoridades.

Jampasert fue arrestada por agentes de la Policía de Bangkok.

En sus declaraciones a oficiales, la mujer alegó que sufría estrés y tenía “miedo de que su esposo esté con otra persona”.

“Lo primero que pensaba era que quería acabar con mi vida. Le hice esto al bebé porque no estaba pensando y estaba muy emocional”, argumentó la madre de acuerdo con el medio británico.

“En mi corazón estaba pensando que mi esposo no se preocupa por su hijo ni por su esposa”, agregó. A pesar de la prueba visual, las autoridades no presentaron cargos contra la mujer, ya que se trató de un “desacuerdo familiar”.

El niño no sufrió heridas.