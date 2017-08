Salvadoreños de Long Island reciben una visita de fe

El nuevo cardenal Rosa Chávez realiza varias actividades con la comunidad en medio de un clima de tensión por el ambiente anti inmigrante en el país

Esperanza, consuelo, solidaridad. Así se resume el sentir de la comunidad centroamericana, especialmente la salvadoreña, ante la primera visita del cardenal Gregorio Rosa Chávez a Nueva York.

El nuevo prelado de El Salvador visitará una organización de caridad, varias parroquias, una escuela secundaria y una cárcel, en Amityville, West Islip, Brentwood, Hempstead y Nassau, todas localidades de Long Island que han estado en la mira por la creciente llegada de inmigrantes indocumentados y las actividades de las pandillas.

En los últimos 18 meses han ocurrido al menos 17 homicidios que han sido atribuidos a la organización criminal la Mara Salvatrucha (MS-13), cuyo combate es uno de los puntos clave en la política antiinmigrante de la Administración Trump.

Activistas que se reunirán con el cardenal en el Consulado de El Salvador en Nassau confían en que esta es una oportunidad ideal para reafirmar el llamado del Papa Francisco para proteger y respetar a los inmigrantes, especialmente a los niños sin acompañante, los ‘dreamers’ (beneficiarios de DACA) y los que se amparan bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El jerarca católico fue nombrado cardenal por el Sumo Pontífice el 29 de junio en Roma, y en su primer viaje al exterior atiende a la invitación del obispo de la Diócesis de Rockville Centre, John O. Barres. Esta región de Long Island tiene la mayor concentración de salvadoreños conformada por oleadas migratorias que se remontan a los años 60 y especialmente durante la época guerra civil en ese país (1979-1992).

Datos de activistas y organizaciones calculan la presencia de 110,00 salvadoreños en los condados de Nassau y Suffolk, aunque estimaciones consulares indican que la cifra sube hasta 300,000 incluyendo los habitantes con estatus irregular.

Rosa Chávez fue auxiliar y amigo personal del arzobispo de San Salvador Monseñor Óscar Romero, asesinado en 1980 por un francotirador de la ultraderecha. Su martirio, con un mensaje a favor de los más necesitados lo ha llevado hasta los altares siendo beatificado hace dos años.

De acuerdo con la carta informativa del obispo Barres, la visita del cardenal tiene siete objetivos pastorales: 1) Profundizar el amor por la Trinidad y celebrar el espíritu misionero del Papa Francisco y el cardenal Rosa Chávez; 2) Aumentar la conciencia e inspiración sobre les martirio del Beato Mons. Óscar Romero y rezar por su pronta canonización; 3) Promover en un espíritu de caridad pastoral, una reforma migratoria integral para nuestra nación, construida sobre los principios de la dignidad humana, la justicia social, la santidad de la vida y del amor de los pobres; 4) Promover una cultura de vida como respuesta a la violencia de las pandillas apoyando a las familias afligidas y apelando a la conversión de los corazones, mentes y almas de los pandilleros; 5) Promover el Ministerio Juvenil y expandir las oportunidades de educación católica; 6) Promover vocaciones al sacerdocio; y 7) Celebrar la diversidad cultural de los miembros de la Diócesis de Rockville Centre.

Llamado a la esperanza

La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llevando a cabo redadas y la violencia de las pandillas tienen atemorizada a la población. “Para nuestra gente, la visita del cardenal es acercarse al legado en vida de Monseñor Romero y significa ante todo esperanza ante la inseguridad. Hay un contexto general de inseguridad que es doloroso independientemente del estatus que la gente tenga, tienen temor de ser deportados, tienen temor de ser llevados de regreso al lugar de donde huyeron por la violencia”, destacó el padre Luis Miguel Romero, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Loretto, cuya feligresía es 80% salvadoreña.

Esta iglesia prepara el reencuentro de Rosa Chávez con la diáspora salvadoreña. “Hace unos 20 años él dio una misa aquí y la gente lo recuerda porque fue muy especial, hay quienes conservan fotografías con él”, añadió. Además de la misa programada para mañana domingo a las 9:00 a.m., habrá un desayuno abierto a la comunidad en la sede del Centro de Formación en la Fe “Mons. Óscar Romero”.

“Es una inmensa alegría porque estando tan lejos venir donde están muchos salvadoreños más los que somos católicos podemos entender este acontecimiento muy grande, un honor”, sostuvo Magdalena de Chávez, una salvadoreña que pertenece a la parroquia desde 1986. Ella se desempeña como ministro de la Eucaristía y como miembro del grupo Sagrado Corazón de Jesús visita a los enfermos llevándoles la comunión y oraciones.

Luis Aguilar, editor del diario La Tribuna Hispana, sostuvo que el ahora cardenal Rosa Chávez es un viejo conocido de los residentes salvadoreños en Long Island, donde él ha estado de visita desde principios de los años 90. “Su presencia es muy simbólica y todo un acontecimiento para sus compatriotas de una gran tradición católica. Sus palabras, seguramente, llevarán un mensaje de fe y esperanza en momentos en que el acecho anti inmigrante del gobierno de Trump y el odio racial, como se ha visto en Charlottesville, ha creado un sentimiento de temor e inseguridad”, indicó.

“Él (Rosa Chávez) encontrará al pueblo fiel de Romero, que vive y continúa con la esperanza que se alivie su calvario”, añadió el activista por los derechos laborales de los inmigrantes, Omar Henríquez.

No obstante, al nivel político, Aguilar cree que es muy poca la influencia que pueda tener un cardenal católico, añadiendo que “hasta los propios consejos de Papa Francisco han caído en saco roto en la Casa Blanca. Aunque, claro está, tal vez un mensaje excepcional del cardenal Rosa Chávez, pueda traer la atención de un mensaje de paz y confraternidad en un momento de caos y consternación”.

De igual forma, Guillermo Chacón, directivo de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, recordó la cercanía de las órdenes y congregaciones religiosas que unieron esfuerzos para ayudar a los inmigrantes centroamericanos que huyeron de sus países desgarrados por guerras y represión. “El mensaje del cardenal Rosa Chávez será pastoral y de reto social para que no se abandone a los más necesitados”, afirmó.

Alma Alegría es una salvadoreña que trabaja en el Centro Corazón de María, dirigido por las hermanas Mary Lang y Marybeth Moore. Las tres participarán en una de las reuniones privadas del cardenal con organizaciones religiosas y de servicio a la comunidad.

Alegría indicó que la reforma migratoria, uno de los temas que forma parte de la agenda del obispo Barres y el cardenal, es de gran relevancia para el Centro ya que uno de sus ejes de trabajo es apoyar a los inmigrantes para que aprendan a navegar en las instituciones y sus procesos. Cuando los solicitantes necesitan ayuda legal son referidos al servicio de abogados de Catholic Charities.

Abogarán por DACA y TPS

Cecilia Martínez es parte del comité pro defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS) en el condado de Suffolk y explicó que entregarán al cardenal Rosa Chávez un informe del cabildeo que realizan para abogar por la continuidad de este programa.

Un estudio reciente de la Universidad de Kansas describe la situación económica, laboral y salud, entre otros, de los beneficiarios del TPS y del impacto negativo que causaría su eliminación.

Se estima que en Nueva York hay 23,000 salvadoreños amparados al TPS desde 2001, para un total nacional de 204,000.

Salvadoreños en Long Island:

300,000 aproximadamente viven en los condados de Nassau y Suffolk.

23,000 están mparados al TPS viven en Nueva York.

Misas Online

Las misas concelebradas por el cardenal Rosa Chávez, obispos y sacerdotes de la Diócesis de Rockville Centre serán transmitidas en directo por la página de Facebook de la Diócesis (https://www.facebook.com/Diocese-of-Rockville-Centre-93430711099/) . También el canal Telecare (Telecare.org) transmitirá la misa del domingo a las 9:00 AM en Optimum Channel 29/137, Verizon FiOS 296 y Charter Spectrum 471.

Agenda pastoral:

Sábado 19

Visita Pastoral a la Nassau County Jail.

1:00 p.m. Visita a Saint John the Baptist High School (West Islip)

2:00 p..Misa

5:30 p.m. en la conmemoración de los 100 años del natalicio de Monseñor Óscar Romero que se realizará en el Consulado de El Salvador en Suffolk.

7:30 p.m. Misa en St. Anne Parish (Brentwood)

Se espera la presencia del Cardenal a las

Domingo 20

9:00 a.m. Misa en Our Lady of Loretto Parish (Hempstead)

1:00 p.m. Visita a Kellenberg High School (Uniondale)

2:00 PM Misa