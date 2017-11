A Caitlyn Jenner le duele en el alma que las Kardashians la hayan echado de sus vidas

Las cuidó de niñas y ahora la detestan

El final de la transición de Caitlyn Jenner marcó el inicio de una guerra abierta entre ella y la que había sido su esposa durante dos décadas, la matriarca del clan Kardashian Kris Jenner. A pesar de seguir conservando su apellido de casada -sin duda por motivos de marketing-, la mománager y celebridad por derecho propio dejó claro que no quería volver a saber nada de la antigua deportista olímpica después de que esta publicara un libro de memorias en las que quien fuera su tercera mujer -cuando aún se la conocía como Bruce Jenner– no salía precisamente muy bien parada.

En opinión de Caitlyn, los hijos de Kris -fruto de su anterior matrimonio con el fallecido abogado Robert Kardashian- no tardaron en seguir el ejemplo de su famosa padre eliminándola de sus vidas, una decisión que le duele especialmente teniendo en cuenta lo implicada que estuvo siempre ella en su educación.

“No me quieren en sus vidas, me han difamado de una forma bastante horrible. Resulta devastador que tus propios hijos hagan algo así. Duele profundamente”, ha reconocido sin tapujos durante una sincera charla ofrecida en la Universidad de Cambridge para promocionar su libro.

Los cuatro hermanos Kardashian –Khloé, Kim, Kourtney y Rob– eran apenas unos niños cuando Caitlyn contrajo matrimonio con su madre en 1991, y desde entonces mantuvo una estrecha relación con todos ellos, cuidándoles y llevándoles a diario al colegio, como ha recordado en infinidad de ocasiones, especialmente tras la muerte de su padre en el año 2003.

Afortunadamente, el cambio de sexo de la celebridad no ha afectado al vínculo que le une con sus seis hijos biológicos, ni siquiera en el caso de las benjaminas Kendall y Kylie Jenner, a quienes tuvo con Kris.

“Mis hijos son mi vida”, ha asegurado al respecto.

Uno de los principales motivos de tensión entre el antiguo matrimonio se basa en las declaraciones de Caitlyn asegurando que le habló a su futura mujer de su verdadera identidad de género antes de pasar por el altar, algo que esta niega rotundamente.

“En lo que respecta a Kris, cuando la conocí tuve que ser honesto con ella. Ella era consciente de lo que sucedía al principio, pero puso algunas restricciones. Yo contaba con mis pequeñas escapadas, durante las que podía ser yo mismo. Ella lo sabía, simplemente me limité a no hacer nada de eso cuando estaba cerca. Sobre lo de nuestra separación, no tuvo nada que ver con problemas trans, simplemente las cosas ya no funcionaban como antes”, ha matizado.