Clases gratis de CPR en aeropuerto del Condado de Orange

Las personas que transiten por el aeropuerto John Wayne del condado de Orange, ahora podrán aprender a salvar vidas y sin pagar un solo centavo.

Esta nueva medida en la central aérea ubicada en el área de Santa Ana, consta de tres kioscos de información que ahí se han instalado para aprender a hacer de manera adecuada cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, procedimiento más conocido como CPR, sus siglas en inglés.

El proceso para aprender la técnica usando estas máquinas dura en promedio cinco minutos, enfocándose en un método en el que no es necesario hacer respiración de boca a boca.

JWA announces the unveiling of 3 Hands-Only CPR training kiosks located in Terminal A at Gate 8, Terminal B at Gate 12 and in Terminal C at Gate 16. The first CPR kiosks in the western states! @CareMoreHealth @AnthemFDN, @mccarthybuilding @AmericanHeartOC. pic.twitter.com/zcXyxS84Ij

— John Wayne Airport (@JohnWayneAir) December 5, 2017