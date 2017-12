Acusan a Laura Bozzo de grosera y violenta

La controvertida presentadora es una pesadilla en el trabajo

El diseñador Gustavo Mata revela los abusos que vivieron él y su equipo de trabajo por parte de Laura Bozzo y juró jamás trabajar con la polémica presentadora de televisión.

“A lo largo de tantos años te puedo decir que me ha ido muy bien, pero con quien nunca volvería a trabajar ni por todo el dinero del mundo, sería con Laura Bozzo y nunca en mi vida lo volvería hacer. Fue la peor experiencia que he tenido y mira que he trabajado con grandes estrellas y te lo digo sin afán de molestar, pero la verdad es que es muy complicada”, comentó.

Nada como navegar💃una maravilla🙏bendiciones para todos😂este es el invierno en Acapulco 32 grados de calor😀😀 A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of) on Dec 9, 2017 at 11:34am PST

Mata se sumó a la lista de personas que revelan el maltrato que ha tenido Laura Bozzo con sus exempleados y es que el diseñador narra un momento en el que fue testigo de la violencia que la peruana tiene sobre el personal con el que trabaja.

“Yo entré a trabajar con ella porque los ejecutivos de Televisa me la pusieron en mis manos, porque creían que yo iba a dejarla bonita, cosa que es muy complicada, pero lo logramos; y bueno, yo me rodeo de un equipo profesional como el maquillista Alfonso Waithsman, la mejor peinadora y un servidor. En esa ocasión me tocó ver cómo le dio un manazo a la peinadora y te juro que me tocó ver que le pegó. Nos íbamos a ir, pero la aguantamos, desde el peinador, maquillista, el fotógrafo, todos se querían ir, pero les pedí que cumpliéramos y eso fue lo que hicimos. Hoy te puedo decir que no volvería a trabajar con ella en mi vida”.

Por Gabriel Cuevas