ESQUINA MIGRATORIA: Tiene visa U y quiere solicitar residencia

Tengo Visa U desde hace cuatro años. Quiero solicitar mi residencia. ¿Qué me van a pedir para hacer el ajuste?

La Visa-U se ofrece a víctimas de crímenes (y sus familiares inmediatos) que hayann sufrido sustancias abuso mental o físico y estén dispuestos a ayudar a las agencias del orden o autoridades gubernamentales en la investigación y enjuiciamiento de la actividad crimina.

Este alivio migratorio es otorgado por cuatro años y no se debe dejar caducar. Si se expira hay ciertas maneras de extender la Visa-U, pero no es recomendable que esperes a que se acabe. Después de tres años bajo el estatus no inmigrante de Visa-U, típicamente un beneficiario es elegible para solicitar la residencia permanente legal. Las Oficinas de Inmigración y Naturalización (USCIS) tienen ciertos requisitos para obtener la residencia permanente legal.

– Primero debes tener tres años de presencia continua en Estados Unidos con la Visa-U para calificar.

– Segundo, debes someterte a un examen médico.

– Tercero, requiere que el solicitante siga cooperando con las autoridades en las investigaciones o procesos relacionados al crimen del cual fue víctima.

– Cuarto y último, el solicitante no puede haber participado en actos de genocidio, tortura o tener asociación con grupos supremacistas.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio