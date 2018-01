Fallo sobre DACA anima a jóvenes a luchar por solución permanente

Pero organizaciones como Chirla piden a los muchachos beneficiados manejarse con cautela porque el beneficio es limitado

La primera reacción de Marianet al enterarse de que la Corte Federal de San Francisco falló a favor de reactivar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue de alivio.

“Quizá podamos descansar un poco pero a la misma vez, no podemos parar ahorita. Queremos continuar la lucha por algo permanente. Lo ideal sería que haya una solución para que podamos conseguir la residencia”, dice Marianet, una joven DACA de 29 años quien fue traída por sus padres de Tijuana, México a Los Ángeles cuando ella tenía 8 años de edad.

La decisión de la Corte dice le ha dado mucho ánimo “El país está despertando y reconociendo que somos algo importante”, sostiene Marianet (que no quiso proveer su apellido), quien se gana la vida como organizadora comunitaria y estudia Ciencias de la Comunicación.

En septiembre, el presidente Trump puso fin a DACA, dejando en el limbo migratorio a alrededor de 800,000 jóvenes beneficiados con esta acción ejecutiva. Pero tras cinco demandas contra la administración del presidente Trump por cancelarla, la Corte Federal de San Francisco determinó que DACA debe reactivarse y que la renovación de solicitudes debe continuar hasta que no se resuelvan los desafíos legales pendientes.

Jorge, un beneficiario de DACA de 24 años quien vino de México a Los Ángeles a la edad de 1 año, dice que el anuncio les da tiempo y calma.

“Lo que quiero, idealmente, es obtener una solución migratoria que incluya a mis padres y a las familias que día a día son separadas por un sistema de migración diseñado para controlar a los más vulnerables y a los que hacen los trabajos que nadie quiere hacer”, expresa el muchacho, cuyos padres indocumentados son trabajadores de la costura.

Él es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, y trabaja como organizador comunitario.

“Es tiempo que el Congreso tome en cuenta que somos humanos y dejen de jugar con nuestras vidas. No podemos enfocarnos en ser felices, sino en defendernos de lo que sigue”, confía.

Marianet añade que se sienten como si fueran marionetas del gobierno. “Nosotros y nuestras familias hemos vivido con mucho estrés y confusión en el último año. Pero ya queremos tener el control de nuestras vidas y decidir lo que queremos hacer. Ahora no sentimos que podemos hacer eso”, dice.

Enfatiza que si no hay una solución permanente para ellos, el estatus se les va a terminar. “Esta administración va a demandar el fallo de la Corte Federal. Y quizá (yo) no tenga que regresar a mi país de origen, pero no tener un permiso de trabajo significa vivir en la incertidumbre”, admite.

Jorge completa que la decisión judicial definitivamente les da ánimo, esperanza y fuerza. Pero insiste en la urgencia de una solución permanente. “La extensión de DACA no nos garantiza nada, nos la pueden quitar en cualquier momento. Es el momento de que nuestros aliados los que son ciudadanos y residentes, nos apoyen. No podemos hacerlo solos”, dice.

Detrás del rostro serio de Mario, otro joven DACA de 29 años, se dibuja una leve sonrisa.

“Tengo emociones medidas. El fallo a favor de DACA me hace sentir apoyado por el sistema de justicia, pero no sabemos si lo puede revocar una corte mayor. Toca esperar para ver si se materializa”, externa este graduado de Ciencias Políticas y quien está en proceso de entrar a la Escuela de Leyes. Quiere ser abogado.

Reconoce sin embargo que “al final del día es una buena noticia. Se necesitaba algo así después de la revocación del TPS para los salvadoreños. Pero este gobierno nos tiene en sus manos. Por eso no podemos bajar la guardia”, subraya.

Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), pidió a los muchachos DACA ser cuidadosos.

“Deben usar mucha cautela para no cometer ningún error. El fallo es un tanto confuso; y limitado el beneficio que va a otorgar. Si crees que te beneficia, habla con un abogado de inmigración, y cuidado con las ofertas fraudulentas. Si te aseguran y perjuran que eres un candidato perfecto para cualquier alivio basado en el fallo, consulta una segunda opinión”, aconseja.

Añade que en CHIRLA se mantienen cautelosamente optimistas. “Sabemos que el presidente Trump va a apelar, y que una corte conservadora decidió de manera negativa sobre DAPA (la Acción Diferida para los Padres de Residentes y Ciudadanos). Nuestras esperanzas no están en una decisión de la corte sino en una legislativa en el Congreso”, observa.