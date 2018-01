Ricky Martin y Jennifer Lopez se van a Las Vegas

Los artistas estarán en el festival Calibash, el próximo 26 de enero

Jennifer Lopez y Ricky Martín estarán en el festival Calibash que se celebrará el próximo 26 de enero en Las Vegas, donde ambos artistas tienen un espectáculo residente, anunció hoy la promotora del concierto.

Calibash, centrado en la música urbana latina, celebrará su undécimo aniversario con una edición especial en el T-Mobile Arena de Las Vegas, ciudad que ya acogió esta cita en una ocasión en el pasado.

Junto al cantante boricua y la neoyorquina de origen puertorriqueño, el elenco de Calibash incluye a Ozuna, Bad Bunny, Maluma y Farruko, entre otros, algunos de ellos todavía por anunciar.

Ricky Martin regresará este año a Las Vegas con 12 nuevas fechas de su espectáculo residente “All in“, concierto que ya contó con 17 presentaciones en el Park Theater del hotel y casino Monte Carlo en 2017. Por su parte, la actriz y cantante estadounidense estrenó en 2016 su espectáculo permanente “All I Have”, en el auditorio The Axis, del Hotel Planet Hollywood.