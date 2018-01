ICE arresta a 14 trabajadores indocumentados en conocida cadena de hoteles

Una fuente anónima informó sobre la presencia de los trabajadores

Agente federales arrestaron a 14 personas en un hotel de Colchester, Vermont según John Mohan, portavoz de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Boston.

Los oficiales de ICE arrestaron a los trabajadores alrededor de las 5 am del pasado jueves cuando salían de una de las sucursales de la conocida cadena de hoteles, Days Inn en Colchester, donde se alojaban como invitados, dijo Will Lambek, portavoz del grupo de abogados Migrant Justice en entrevista The Burlington Press.

Los 14 inmigrantes eran trabajadores de la construcción que se hospedaban en el lugar de donde salían a trabajar.

Un informante anónimo notificó a ICE sobre “un equipo de trabajadores de presuntos inmigrantes indocumentados” hospedados en el hotel.

Los oficiales de ICE realizaron una operación conjunta “junto con otro personal de las fuerzas del orden público” el 18 de enero, de acuerdo con la documentación del tribunal dando con el arresto de todos los inmigrantes.

“Esta redada de inmigración es de una escala diferente de cualquier cosa que hayamos visto en Vermont antes”, dijo Lambek al periódico local.

“Arrestar a 14 personas en una acción es mucho más grande de lo que generalmente enfrentamos, pero la realidad de los agentes de inmigración que atacan y arrestan a inmigrantes en Vermont no es nada nuevo, desafortunadamente”.