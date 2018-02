Filarmónica de Los Ángeles prepara homenaje a música del cine en la sala de conciertos Walt Disney

Esta gran fiesta es para celebrar que por 90 años se ha entregado el premio Oscar a lo mejor de la pantalla grande.

La Academia de Hollywood y la Filarmónica de Los Ángeles organizarán conjuntamente “El Concierto de los Óscar”, un recital especial en el que rendirán homenaje a bandas sonoras y la música en el cine.

Según un comunicado difundido por la Academia, este concierto especial se celebrará en la sala de conciertos Walt Disney de Los Ángeles el próximo 28 de febrero, cuatro días antes de que tenga lugar la 90 edición de los Óscar en el Teatro Dolby.

Como parte del noventa aniversario de los galardones más importantes del cine, los compositores Michael Giacchino, Laura Karpman y Charles Bernstein seleccionaron partituras históricas del cine dentro de un programa en el que también figuran las cinco películas nominadas para los Óscar este año en el apartado de mejor banda sonora.

La velada comenzará con una introducción a cargo de Michael Giacchino y el director Pete Docter, que explicarán al público cómo se crea la banda sonora de una película utilizando como caso de estudio la cinta animada “Up” (2009).

El programa continuará con fragmentos de películas como “Slumdog Millionaire” (2008), “The Firm” (1993), “Halloween” (1978), “Crouching Tiger, Hidden Dragon” (2000) o “Spartacus” (1960) que servirán para ejemplificar cómo se pone música a emociones y situaciones como el miedo, el amor, el valor, la persecución o el hogar.

Por último, y bajo el título “El sonido del futuro”, el concierto se cerrará con interpretaciones, con arreglos especiales que se estrenarán para la ocasión, de las cinco películas nominadas al Óscar a la mejor banda sonora este año: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, “The Shape of Water”, Phantom Thread”, “Star Wars: The Last Jedi” y “Dunkirk”.

La Filarmónica de Los Ángeles contará con la dirección de Thomas Wilkins para “El Concierto de los Óscar”.