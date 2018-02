Gorritos rojos para bebés en el Mes del cuidado al corazón

Un grupo de recién nacidos llegó acompañado de sus madres este viernes al Centro Médico St. Francis, de Lynwood, para recibir un regalo muy especial. Y es que en lugar de los clásicos gorritos azules o rosas que reciben cuando nacen esta vez los esperaban con gorritos rojos —todos hechos a mano por voluntarios.

Estos obsequios iban cargados de un mensaje para sus madres y familiares en general: prestar atención acerca de los problemas del corazón sobre todo durante febrero, mes de concientización sobre el corazón.

“Nos invitaron a venir y es bueno para saber de qué se trata la campaña”, dijo Kimberly Rivas, cuya bebé, a quién llamó Carla, nació el primero de febrero.

Por su parte Uvianey Vargas, quien estaba junto a Audrey —una pequeña de dos días de nacida— dijo que era interesante saber acerca de cómo crear conciencia para prevenir enfermedades congénitas del corazón.

Defecto congénito: El término ‘defecto congénito del corazón’ significa, según indica el portal de la Asociación Americana del Corazón, que existe desde el nacimiento del bebé. Esta dolencia, aclara, no es una enfermedad si no más bien una anormalidad que sucede cuando el corazón o los vasos sanguíneos (que se encuentran cerca a este órgano) no se desarrollan bien. Algunos defectos pueden ser tratados con cirugía o cateterización y así intentar que la circulación de la sangre sea lo más cercano a lo normal.