La ciudad de San Gabriel pone fin a relación con ICE

Agentes de la policía de esta ciudad trabajaban en conjunto con autoridades migratorias

En una decisión dividida, el Concejo Municipal de San Gabriel votó 3-2 esta semana para terminar el polémico acuerdo del Departamento de Policía de la ciudad con un grupo de investigación de lla Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Policía de San Gabriel entró en una asociación con la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional — un equipo de investigación que cae bajo la autoridad de ICE — el 22 de julio, según una informe municipal. El jefe de policía, Eugene Harris, dio su firma final para el acuerdo el 7 de diciembre.

El convenio significa que la detective Anh Nhat Huynh de la policía de San Gabriel será designada como oficial federal de aduanas, permitiendo que investigue las ofensas federales como el tráfico de personas, la falsificación y otros delitos relacionados con el fraude.

Desde que San Gabriel acordó este pacto, el grupo de trabajo ha hecho 23 arrestos, según el informe del personal.

El Consejo votó 3-2 para poner fin al acuerdo, y el alcalde Juli Costanzo y el concejal John Harrington se opusieron a poner fin al acuerdo.

“Más allá de sus términos específicos, tener este acuerdo pinta a San Gabriel como un lugar que no es seguro y no es acogedor para los inmigrantes”, dijo el concejal Jason Pu, quien hizo la moción para poner fin al acuerdo, según reportó el diario Pasadena Star News. “Eso es triste porque eso no podría estar más lejos de la realidad”

Pu luego dirigió al personal de la ciudad a preparar una ordenanza de ciudad santuario que evitaría la cooperación de la ciudad con la aplicación federal de la inmigración.

Miembros de varias organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, tales Asian American Advancing Justice Los Angeles, LA Voice e Immigrant Youth Coalition del Valle de San Gabriel, protestaron fuera del Ayuntamiento antes de que la reunión y luego hablaron en contra de este acuerdo durante la sesión.

La población de San Gabriel era 60.7% asiática y 25.7% latina en 2010, de acuerdo con los datos del censo de Estados Unidos.

El Departamento de Policía de San Gabriel fue puesto bajo el ojo del huracán en noviembre, cuando cinco agentes asiático-americanos de la corporación acusaron a los principales líderes del Departamento, incluyendo a Harris, de acoso racial y discriminación en una demanda