“La Migra” deporta a hombre que vivió 39 años en EEUU

Se fue con $300 dólares en el bolsillo y dejó a su hijas y esposa en EEUU

Con nada más que su ropa y $300 dólares en su bolsillo, Amer Adi fue deportado a Jordania, el país que dejó hace 39 años para perseguir su sueño americano.

Su madre de 94 años estaba sentada en una silla de ruedas en la puerta de llegadas del aeropuerto, abrumada, no había visto a su hijo en 20 años.

Él sentía tristeza, contó CNN, pero también alegría de ver a su familia nuevamente. Los sentimientos encontrados.

“Tengo sentimientos encontrados, muy mezclados. Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí, en mi casa, de ver a mi madre, a mi hermano, a mi familia, a mis amigos, eso me hace sentir orgulloso y feliz”, le dijo a la televisora. “Al mismo tiempo, me siento tan triste por lo que me sucedió. Lamento decir que lo que sucedió es injusto, no es correcto… Lo que la administración de Trump está haciendo es… no puedo ni siquiera explicarlo”.

Adi vivió en Estados Unidos durante casi 40 años. Él tiene una esposa que es ciudadana estadounidense y cuatro hijas que también son estadounidenses, posee varias empresas en su ciudad adoptiva de Youngstown, Ohio, pero hace una semana, fue deportado.

En la década de los ochenta, Adi tenía una “green card”, pero perdió su condición de residente permanente a principios de la década de 1990, después de mudarse a Brasil durante tres años con su esposa. Cuando regresó, Adi intentó solicitar una nueva tarjeta, pero fue rechazado y lo acusaron de tener un matrimonio falso.

Incluso, la exesposa firmó una declaración alegando fraude matrimonial, supuestamente obligada por ICE, pero en 2007, firmó una declaración jurada que retractaba su declaración y negaba que el matrimonio fuera fraudulento.

El daño estaba hecho, él ya no pude obtener el estatus legal y en 2009 recibió una orden de deportación, pero no dejaría de pelear, porque tenía negocios, su familia en EEUU, en Ohio.

La nuevas políticas migratorias están acelerando casos que no eran considerados urgentes en administraciones anteriores, ya que se trataba de personas que no tienen antecedentes criminales, como Adi, quien logró por años mantenerse en el país respetando la ley y acudiendo a sus citas con ICE, luego se le colocó una pulsera en el tobillo y se ordenó su salida del país.