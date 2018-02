Lo que viene en deportes en el Área de la Bahía

Sábado 3 de marzo

Earthquakes abren temporada con el Minnesota United FC

Ya está todo listo para el arranque oficial de la temporada 2018 del equipo de San José, que como ya hemos mencionado tiene nuevo gerente general y entrenador, ambos con mucha experiencia en el fútbol europeo. Además los Quakes han reforzado al equipo con tres elementos provenientes de su afiliado, el Reno 1868. Ellos son Luis Felipe, Jimmy Ockford y Chris Wehan, de quienes se espera hagan un impacto inmediato y positivo en el equipo. Para abrir las hostilidades 2018 los Terremotos reciben al Minnesota United, en lo que se espera sea un buen inicio de calendario. Veremos qué tal carbura este escuadrón con nuevo timonel el sábado 3 de marzo, a las 7:15 pm, en Avaya Stadium. Boletos y más información en sjearthquakes.com

Viernes 23 de marzo

Alberto El Patrón de la lucha libre en doble presentación

El luchador otrora orgullo del pancracio mexicano, mismo que inició como Dos Caras Jr. y luego debutara como Alberto Del Río en la WWE y tuviera un éxito total, lucha ahora con el nombre artístico de Alberto El Patrón y se presenta en jornada doble este fin de semana. Este arrogante luchador, pues la humildad no es algo que se le dé, fue despedido en al menos una ocasión de la WWE, luego en México quedó mal en un par de funciones e hizo otros desfiguros de los cuales no nos vamos a ocupar aquí. ¿Es un excelente pero complicado luchador o sólo otro del montón con delirios de grandeza? Bueno pues tendrás la oportunidad de verlo luchar este viernes 23 de marzo junto a Eli Drake, Trevor Lee, Moose, Brian Cage y muchos más en la función de Big Time Wrestling, que se presentará en el Newark Pavilion (6430 Thornton Ave, Newark CA) a las 7:30 pm. Ahora que si no llegas o te quedas con ganas de repetir, te puedes lanzar a la función del sábado 24 a las 7:30 pm en el PAL Armory (85 Maryal Dr., 93906), en Salinas, California. Habrá boletos especiales que te permitirán convivir con los luchadores y que te den autógrafos antes de la batalla. Para más detalles sólo visita btwrestling.com

Sábado 24 de marzo

Dragon House presenta su evento #28 lleno de golpes, adrenalina y nocauts

Dragon House presenta en San Francisco lo mejor de las Artes Marciales Mixtas (MMA en inglés) con las jóvenes promesas amateurs y los curtidos y rudos profesionales que se ganan la vida rompiendo caras en los octágonos. Los exponentes provienen en su mayoría de todos los rincones del área de la Bahía, como San José, San Francisco, San Bruno, Seaside, etc., aunque también los hay de otros estados como Oregon y Washington, por nombrar un par. Con 16 duelos confirmados al día de hoy, en los carteles principales van Jordan Williams, de Santa Rosa, con 5 ganados y 2 perdidos, frente a Alex López, de Salinas, con 3 y 1. El torneo se realiza en el Kezar Pavilion, pero también puedes comprar la transmisión en línea. Para compra de localidades y más detalles visita dragonhousemma.com