El secreto detrás de las predicciones de Los Simpson

El futuro puede ser pronosticado mejor de lo que uno pensaría, dice Al Jean, uno de los escritores originales de la serie

No hay una bola de cristal en la habitación donde se reúnen los guionistas de Los Simpson, pero es comprensible creer que sí la hay. Durante los casi treinta años que ha estado al aire, la serie sobre la más famosa familia animada ha hecho alusiones a muchos acontecimientos de la vida real mucho tiempo antes de que ocurrieran: la presidencia de Donald Trump, el descubrimiento de la partícula conocida como el bosón de Higgs, el atentado del 11 de septiembre de 2001 y, el más reciente, la adquisición del contenido de 21st Century Fox por parte de Disney. En algunas estimaciones, las coincidencias -predicciones para algunos- suman veinte o más. Esto ha llevado a pensar a la legión de fanáticos que el programa Los Simpson es, por lo menos, lo que surge de los escritores más inteligentes de la televisión y, más allá, hasta profético. Cabe preguntarse: ¿qué hay detrás de este aparente fenómeno?

El futuro puede ser pronosticado mejor de lo que uno pensaría, dice Al Jean, uno de los escritores originales de la serie y su productor ejecutivo desde 1998. Explicó que los episodios de Los Simpson se transmiten un año después de que son producidos, así que “es parte de nuestro talante que debemos pensar a futuro”. “Y predigo ahora mismo que la gente pensará demasiado sobre nuestras grandes predicciones“, bromeó.

El programa es el producto de mentes brillantes, muchas de ellas incluso asistieron a la Universidad de Harvard, señaló William Irwin, cuyo libro “The Simpsons and Philosophy” fue usado durante años en cátedras universitarias en la Universidad de California en Berkeley y otras instituciones de educación superior. Irwin es el director de programas de Filosofía en King’s College en Wilkes-Barre, Pensilvania. En este sentido añadió que los escritores son quienes dirigen todo en Los Simpson, no los actores.

El resultado es una serie llena de referencias al arte, la literatura, la cultura pop, la política y la ciencia. “Cuando tal cantidad de personas inteligentes producen un programa de televisión, está destinado a que haya algunas ‘predicciones’ sorprendentes”, expresó. Y otro posible factor en juego podría ser: “La ley de los números realmente grandes“, un concepto presentado por los matemáticos de la Universidad de Harvard Frederick Mosteller y Persi Diaconis en el análisis de 1989 Métodos para estudiar coincidencias.

“Si la muestra es suficientemente grande, es probable que suceda cualquier situación extraordinaria“, indica la ley. Los Simpson, de Fox, es el programa hecho a partir de un guion que fue transmitido durante más tiempo. Para los fanáticos que buscan respuestas más alejadas de la lógica convencional, Bernard Beitman, autor de “Connecting with Coincidence”, esgrime la existencia de la “psicoesfera”, nuestra atmósfera mental, que es en esencia una “mente grupal en acción”. “Con las condiciones adecuadas, podemos conocer cosas que no sabemos que sabemos y podemos a veces predecir eventos o atraer lo que estamos pensando“, dice Beitman, un expresidente del Departamento de Psiquiatría en la Universidad de Missouri. A continuación, algunas de las más destacadas coincidencias de Los Simpson, y cómo pueden, o no pueden, ser explicadas:

Las predicciones más extrañas

11 de septiembre de 2001

Predicho: 1997

Ocurrido: 2001

Supertazones XXVI, XXVII y XXVIII

Predichos: 1992, 1993, 1994

Ocurridos: 1992, 1993, 1994

Las predicciones controvertidas

Disney adquiere 21st Century Fox

Predicho: 1998

Ocurrido: 2017

El bosón de Higgs

Predicho: 1998

Ocurrido: 2012

Lo explicable

La presidencia de Trump