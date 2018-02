Esquina migratoria: si debes child support, no puedes tener pasaporte

Tengo un caso con migración que tengo más de tres años que no me quieren renovar mi pasaporte porque debo child support (manutención infantil). Otra persona está trabajando el seguro social mío y no puedo solucionar eso. ¿Quisiera saber cómo soluciono esto?

Esta es una situación más de leyes familiares y civiles que de migración. El Departamento de Estado está encargado de proporcionar los pasaportes para individuos con ciudadanía americana.

En el caso que una persona deba “child support” (o manutención para sus hijos) el Departamento de Estado tiene el poder de negarle su pasaporte. Por esta razón si debes dinero de “child support” puedes perder el privilegio de viajar al extranjero.

Lo mejor es contratar a un abogado de familia y arreglar tu situación en las cortes de casos civiles o familiares y llegar a un acuerdo de manutención con los responsables de tu o de tus hijos.

Con ese acuerdo en mano, podrás volver a solicitar tu pasaporte con éxito y proceder a resolver otras complicaciones derivadas de este asunto.

Sobre el que otra persona está trabajando con tu seguro social, debes consultar con un experto en declaración de impuestos para que te aconseje los pasos a seguir para denunciarlo y solucionar esto.