Hija de Charlie Zaa estuvo a punto de perder la vida en tiroteo de Florida

Hoy es un día muy difícil para muchas familias en la Florida, quiero honrar la memoria de este #HÉROE #Mrbeigel jamás encontraré las palabras suficientes para agradecer lo que hizo por nuestros hijos. Mr Beigel dió su vida por salvar la de ellos, eso solo es digno de un HÉROE , hoy el corazón de mi hija @mia_zaa se encuentra consternado llorando su partida, pero a la vez con la certeza que él está en la presencia de nuestro Señor. #stonemandouglashighschool #DIOSESFIEL #prayforParkland

