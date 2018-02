VIDEO: Camarógrafo denuncia haber sido agredido por René Pérez, “Residente”

El cantante supuestamente empujó a un hombre identificado como William Alberto Rodríguez durante una entrevista

Un camarógrafo del programa Lo Sé Todo (Wapa TV) denunció esta tarde haber sido agredido por el rapero René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente.

Según la querella policiaca, el incidente se reportó a eso de las 3:50 p.m. en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico.

El camarógrafo, identificado como William Alberto Rodríguez, indicó a la Policía que, durante una entrevista con Pérez Joglar, el intérprete lo empujó y su cámara cayó al suelo.

¨Aún estamos sorprendidos por la actitud que tomó René con nuestros empleados. Ellos estaban haciendo su trabajo y fueron agredidos. No hay justificación para ese comportamiento. Lamentamos mucho esta situación ocurrida con uno de los ídolos de Puerto Rico, pero no podemos permitir ni se debe apoyar este tipo de conducta agresiva¨, comentó Joe Ramos, presidente de Wapa Televisión, en declaraciones escritas.

Mientras, la productora ejecutiva del programa, Niria Ruiz, expresó: “una figura puede decidir si contesta o no una entrevista, pero agredir a otra persona para que no lo entreviste, o luego de haberlo entrevistado, como ocurrió en este caso, no se justifica“.

Aunque no ha reaccionado sobre el incidente, Residente publicó un mensaje en sus redes sociales después del altercado en el que hace mención a la “prensa amarillista”.

“Con la gente linda honesta que verdaderamente trabaja para que el país camine hacia adelante. La prensa amarilla solo atrasa, engaña y siempre será contraproducente. Rumbo a ver a mi hijo“, dice el mensaje que compartió junto a un corto vídeo.

Con la gente linda honesta que verdaderamente trabaja para que el país camine hacia adelante. La prensa amarilla solo atrasa, engaña y siempre será contraproducente. Rumbo a ver a mi hijo 🙏🇵🇷❤ pic.twitter.com/qiBYfO5W8M — Residente (@Residente) February 26, 2018

Las partes quedaron citadas para comparecer ante las autoridades el jueves 17 de mayo de 2018.

El primer concierto de Residente como solista en Puerto Rico está pautado para llevarse a cabo en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, el sábado 19 de mayo.