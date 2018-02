Como toda embarazada Eva Longoria está de antojo

Lista para dar a luz

A sus 42 años, Eva Longoria está lista para convertirse en madre y como toda embarazada está de antojo.

Esta semana la nacida en Corpus Christi, Texas, fue sorprendida en un supermercado llenando su canasto con cuanto antojito se le cruzaba en frente. Lo mismo compró bananas que yogur y dulces.

No es de extrañar que Eva se dé gusto, pues en una publicación en Instagram hace unos días había reconocido a manera de broma que extrañaba una buena copa de vino.

Y es que la esposa del ejecutivo de televisión José Bastón está planeando todo minuciosamente para que el alumbramiento de su hijo sea perfecto, de hecho se ha mudado de la casa en la que vivió durante una década, para tener el ambiente perfecto.

“Chicos, estoy a punto de dejar la que ha sido mi casa durante los últimos diez años. Toda la casa está vacía, ya lo hemos empaquetado y vaciado todo. La mesa y las camas ya están fuera, y no queda nada de comida. ¡Y ahora tengo mucha hambre!, anunciaba la estrella a través de la sección Stories de su Instagram mientras mostraba a sus seguidores las estancias ya vacías y reconocía que se estaba emocionando más de lo que esperaba.Ya no queda nada. Hemos descolgado todo de las paredes y hay hasta eco. Voy a echar de menos este lugar”, escribió según recuperó Caras.

“He de reconocer que estas escaleras no las voy a extrañar tanto. Cada vez que me daba cuenta de que me había olvidado las llaves o el móvil y estaba ya en el coche, me tocaba subirlas todas para ir a buscar lo que fuera”, agregó.