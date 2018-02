¿Por qué López Obrador quiere bajar el IVA en la frontera?

Una de sus promesas de campaña es reducir del 16% al 8%

MEXICO.- El líder y candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador se paseó recientemente por la frontera norte del país —del convulso Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Mexicali, Baja California— con una bandera muy popular en la región que compite comercialmente con sus vecinos de Estados Unidos: bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al 8%.

No es una promesa nueva sino una consigna que viene empujando desde mediados del año pasado para ganarse las simpatías de los norteños mayoritariamente hostiles a sus discursos y no es un movimiento propio sino que inició desde el 2013 el Partido Acción Nacional (PAN) con el senador Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California.

Ese año, el presidente Enrique Peña empujó la homologación del impuesto a 16% en todo el país para equilibrar las alicaídas finanzas gubernamentales golpeadas por la baja en el precio del petróleo. Hasta ese año, los estados fronterizos pagaban el 11%. C

Contó con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con el Verde Ecologista y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluyendo algunos legisladores que se mudaron posteriormente Morena.

Las razones para bajar ese impuesto son variadas. López Obrador dice que es para “crear una zona libre, una zona franca en toda la frontera, a lo largo de los más de tres mil kilómetros de frontera con 30 kilómetros de ancho’’ que tendría los mismos gravámenes que en el vecino California y plantaría cara a la reciente reforma fiscal de Trump.

Por su parte, organismos empresariales, actores, líderes sociales y políticos encabezados por Ruffo dicen que el IVA del 16% les ha quitado competitividad en regiones donde la actividad económica y comercial es internacional amén de que es una de las causas de la inflación y no les convenció la argumentación que, en su momento, se dio en el Congreso.

“Algunos de dichos argumentos consistieron, por ejemplo, en afirmar que la tasa diferenciada del IVA provoca una menor recaudación en esas regiones del país, en contraste con otras’’, explicó Noé Arón, Fuentes titular del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, en un estudio que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia cuando 26 senadores interpusieron una controversia constitucional.

“Sin embargo, con base en una respuesta a una solicitud de acceso a la información que ciudadanos de la región presentaron al SAT, se demostró que, al menos en la región norte, esa afirmación es falsa, pues los siete estados que conforman la región fronteriza están dentro de los once estados que más IVA recaudaban (aún con el 11%), incluso por encima de entidades con mucha más población, como el Estado de México o Morelos.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia determinó que era legal la homologación del IVA por lo que la propuesta del líder de Morena tendía que pasar nuevamente por el congreso y sólo podría lograrse si logra tener la mayoría de legisladores de acuerdo.