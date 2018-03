ICE revisa las placas de autos para buscar indocumentados

La abogada de inmigración Jessica Domínguez dijo que el reconocimiento de placas no es un procedimiento nuevo, ya que se ha llevado a cabo por muchos años

Las placas de tu auto podrían delatar tu estatus migratorio.

Así lo reveló recientemente un artículo que indica que agentes federales de Migración se están preparando para usar el reconocimiento de placas de carros para buscar a inmigrantes indocumentados.

The Verge, una revista de tecnología online, informó que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) tiene un contrato con Vigilant Solutions, la red nacional líder de datos de reconocimiento de matrículas. Dicho sistema de cámaras y computadoras escanea rápidamente la placa del vehículo y es el mismo método que utilizan los departamentos de policía para buscar fugitivos prófugos. Al escanear un vehículo que va pasando se puede identificar la información del propietario inmediatamente.

Defensores de los inmigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) explica que pocos departamentos de policía aplican restricciones sustanciales para el uso de este sistema.

Como ejemplo puso al Departamento de Policía de Pittsburg, en el condado de Contra Costa – al norte de California – donde el reconocimiento de matrículas se puede usar para “cualquier operación de patrulla de rutina o investigación criminal”.

Un reporte de ACLU del 2013 demostró que mientras algunos estados como Ohio y Minnesota tienen una póliza de borrar la información—sin seguimiento adicional—en menos de 48 horas, ciudades como Brooklyn, Massachusetts mantuvo los datos por 14 días y Tiburón, California por hasta 30 días.

“La información capturada por los lectores, incluido el número de placa, fecha, hora y ubicación de cada escaneo, se está recopilando y, a veces, se agrupa en los sistemas regionales de intercambio. Como resultado, enormes bases de datos de información de ubicación de automovilistas inocentes están creciendo rápidamente”, explicó ACLU en su informe “You are being tracked” (Esta siendo rastreado).

El que nada debe nada teme

La abogada de inmigración Jessica Domínguez dijo que el reconocimiento de placas no es un procedimiento nuevo, ya que se ha llevado a cabo por muchos años y usualmente se utiliza para encontrar personas que son un riesgo para la seguridad nacional.

“Cuando las autoridades federales y estatales están buscando a alguien considerado peligroso ellos van a ir a diferentes agencias, incluyendo el DMV [Departamento de Vehículos Motorizados]”, dijo la abogada Domínguez en un video en su página de internet.

No obstante, pidió a las personas que estén alerta y conozcan sus derechos.

“Porque si ellos [autoridades federales] nos detienen y buscan en nuestro auto y no encuentran nada vamos a poder acusar a la autoridad por tomar pasos contra nosotros que no deberían”, dijo la abogada. “Si violan sus derechos por error se puede denunciar a la autoridad”.

Por su parte, Lori K. Haley, portavoz de ICE, confirmó que la agencia utiliza la información obtenida de los lectores de placas como una herramienta para sus investigaciones.

“La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE lleva a cabo investigaciones criminales sobre diversas formas de actividad ilícita, incluido la trata de blancas y tráfico; el contrabando de drogas, armas y otros; pandillas transnacionales; y explotación infantil”, dijo Haley.

Las personas que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza y están en violación de las leyes de inmigración “pueden estar sujetos a arresto por inmigración, detención y, si se descubre que tiene orden final de deportación, ser expulsado de Estados Unidos”, añadió Haley.