Fuerte Video: Niña se lanza de un piso 15 porque no terminó la tarea

La pequeña aseguró que se encontraba bajo mucho estrés por sus deberes escolares

Quizá recuerde el estrés que sintió de niño cuando sabía que sus tareas no estaban bien hechas o no las había hecho, y seguro imaginaba que enfrentaría algún castigo por no hacerlo, pero lo que vemos a continuación supera cualquiera de nuestros miedos.

Las imágenes que veremos a continuación fueron captadas en la provincia china de Jiangxi el 24 de febrero cuando una pequeña de apenas 12 años de edad no soportó no haber terminado su tarea de invierno y decidió saltar al vacío.

El video, aterrador en todos los aspectos, muestra como la niña salta desde el piso 15 de un edificio de Fuzhou ante el poco éxito de los socorristas que intentaban salvarla en la parte superior.

Afortunadamente la joven se salvó gracias a un colchón inflable colocado por los bomberos, por lo que solo sufrió rasguños menores.

A nuestros lectores les pedimos discreción ante estas imágenes y también que hablen con sus hijos y les expliquen que no existe ninguna tarea escolar que valga más que su vida.