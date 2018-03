¿Kourtney Kardashian volvió a perder en el amor?

Habría terminado con el guapo Younes Bendjima

La estrella televisiva Kourtney Kardashian tiene a buena parte de sus seguidores en vilo después de que, repentinamente y sin aviso previo de ningún tipo, dejara de seguir en las redes sociales al guapo modelo de 24 años con el que lleva algo más de un año de relación sentimental, Younes Bendjima, un gesto que se vio acompañado minutos después por el cierre de su propia cuenta de Instagram.

Por si eso no fuera suficiente, en las horas siguientes a lo ocurrido tanto las hermanas menores de Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, como su madre y mánager del clan familiar, Kris Jenner, siguieron los mismos pasos que la socialité y, de esta forma, el maniquí argelino perdió de golpe a cuatro de sus seguidoras más famosas y mediáticas.

Se desconoce por el momento las razones que habrían llevado a las Kardashian-Jenner a llevar a cabo semejante estrategia de menosprecio virtual, pero lo cierto es que millones de internautas ya están dando por hecho que la pareja podría haber protagonizado una súbita ruptura o que, al menos, este fin de semana se saldó con una crisis de gran envergadura en el seno de su historia de amor.

Sin embargo, y para añadir algo más de misterio al asunto, en la noche del lunes Kourtney decidió dar marcha atrás y ahora vuelve a seguir al atractivo modelo en la popular plataforma, un hecho que no se ha visto secundado de momento por ninguna de sus hermanas y tampoco por su madre.

En medio de la confusión, el propio Younes Bendjima podría haber dejado alguna que otra pista sobre las razones que explicarían tanto alboroto con un mensaje -colgado en la misma red social- en el que reflexiona precisamente sobre lo complejo de su carácter, aunque la verdad es que sus seguidores no lo tendrán nada fácil a la hora de descifrar posibles segundas lecturas en el caso de que las haya.

“Puedo ser una persona extrovertida e introvertida al mismo tiempo. Me encanta la gente pero también necesito estar solo. Me encanta salir a conocer gente, pero esa actitud también tiene una fecha de caducidad porque a veces necesito recargar las pilas. Si no encuentro el tiempo necesario para recargarlas, en el que tengo que estar completamente solo, no puedo llegar a lo más alto”, ha escrito en su espacio personal sin dar más detalles sobre el momento emocional que atraviesa.