Hello Kitty es la nueva estrella que brilla en Universal Studios Hollywood

El icónico personaje ahora es imagen de infinidad de productos a la venta en el parque, además de saludar a visitantes

Luciendo su famoso moño rojo, el fenómeno mundial Hello Kitty se une a Universal Studios Hollywood, como la estrella de una nueva tienda en el parque llamada Animation Studio.

De esta manera, los reflectores iluminan a Hello Kitty y sus amigos, incluyendo My Melody, Keroppi y Chococat, y los hace brillar como estrellas de una selección de mercancía exclusiva para el parque, incluyendo accesorios, ropa, papelería, recuerdos de colección y golosinas.

El aspecto más destacados de los productos exclusivos de Hello Kitty ya disponibles, es que incluyen diseños que incorporan a este personaje y sus amigos a historias clásicas de Universal, tales como Jaws, E.T. The Extra -Terrestrial, Back to the Future y más.

La tienda también ofrece el popular aparador “Hello Kitty Build-A-Bow”, el cual invita a los visitantes a personalizar su diseño de moño con una selección de coloridas opciones.

Hello Kitty también hará presentaciones especiales afuera de su tienda en el parque, algo que infinidad de fanáticos de este personaje, tanto del Sur de California como del mundo entero, han estado esperando por mucho tiempo.

Para más información de Universal Studios Hollywood, presiona aquí.