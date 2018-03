¿Adamari López ya bajó de peso? Las opiniones están divididas por esta foto

Así se ve a un mes de ir al gimnasio

Adamari López lleva un mes realizando extenuantes jornadas de ejercicio para bajar de peso, pues públicamente se comprometió a bajar 30 libras para proyectar una imagen más saludable y cuidar su cuerpo.

“El compromiso es conmigo misma porque sé que uno debe estar saludable así que me comprometí. Rashel me va a acompañar y me va a llevar de la mano y César nos va a entrenar así que vamos a ver cómo me va”, dijo en su momento en Un Nuevo Día de Telemundo.

Para algunos de sus fans la boricua de 46 años ya ha comenzado a mostrar los resultados del trabajo en el gimnasio.

“Los ejercicios te están ayudando mucho, te ves más delgada”, “Cada día te ves más delgada y linda y eso es bueno, más que por vanidad por salud”, “Ahora sí que se le nota que ha bajado de peso. Está hermosa”, escribieron algunos usuarios de la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día, donde se publicó una imagen de “Ada”.

Como una de las figuras más populares de la televisión hispana, Adamari también es blanco de críticas, especialmente por su peso y esta ocasión no fue la excepción.

“Adamari por favor, por tu bien, ¡baja de peso!”, “Ella gordita chiquita y con esa forma de vestir noooooo lo único q le ayuda es su rostro de allí naaaaa”, “Esa ropa no le favorece no se le ve forma y es ropa de señoras grandotas”, expresaron otros.

La manera de vestir de la mamá de Aläia también generó criticas: “Hola una sugerencia no le pongan esa ropa de gente mayor a Adamari la hacen ver con demasiada edad y ella representa menos edad”, “Por q es q la visten tan horrible si ella es muy linda”, “Ay no me gusta muy fea la falda ella es muy hermosa”.

Hay que recordar que Adamari no solo está bajando de peso por imagen y salud, sino que también piensa en escribirle a la cigüeña próximamente.